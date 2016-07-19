T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Dolar 3 TL'yi geçti

Dolar/TL, YÖK’ün dekanların istifasını istemesi başta olmak üzere birçok kurumda görevden alma kararları sonrası yükselişini sürdürerek 3.03 seviyesinin üzerini gördü

19 Temmuz 2016 22:04

Darbe girişimi ve ardından TCMB'nin faiz indirimi ile baskı altındaki dolar/TL, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) tüm devlet ve vakıf üniversitesi dekanlarının istifa etmesini istediği açıklamasının ardından kayıplarını arttırdı.

Dolar/TL 3 seviyesinin üzerini test ederken borsa kayıplarını artırarak eksiye geçti.

YÖK tüm devlet ve vakıf üniversitesi dekanlarının istifa etmesini istediği açıklarken TRT Haber'in haberinde bu çerçevede 1,577 dekanın istifa etmesinin beklendiği belirtildi.

Darbe girişimi öncesi 2.90'ın altına işlem gören dolar/TL hafta sonu illikit işlemlerde 3.0514 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 2.98 civarında başlamıştı.

Kur gün içinde yükselişini sürdürerek 3.0190'ı test ettikten sonra saat 17.49'da 3.0310 seviyesinde işlem gördü.

ETİKETLER

dolar15 temmuzdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24