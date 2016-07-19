Dolar 3 TL'yi geçti

Darbe girişimi ve ardından TCMB'nin faiz indirimi ile baskı altındaki dolar/TL, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) tüm devlet ve vakıf üniversitesi dekanlarının istifa etmesini istediği açıklamasının ardından kayıplarını arttırdı.

Dolar/TL 3 seviyesinin üzerini test ederken borsa kayıplarını artırarak eksiye geçti.

YÖK tüm devlet ve vakıf üniversitesi dekanlarının istifa etmesini istediği açıklarken TRT Haber'in haberinde bu çerçevede 1,577 dekanın istifa etmesinin beklendiği belirtildi.

Darbe girişimi öncesi 2.90'ın altına işlem gören dolar/TL hafta sonu illikit işlemlerde 3.0514 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 2.98 civarında başlamıştı.

Kur gün içinde yükselişini sürdürerek 3.0190'ı test ettikten sonra saat 17.49'da 3.0310 seviyesinde işlem gördü.