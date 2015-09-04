Dolar 3 lirayı aştı

Dolar bir kez daha tarihi seviye olan 3 liranın üzerine çıkarak, 3.0010 lirayı gördü. ABD'den gelen iyi istihdam verileri doların rekor kırmasına neden oldu.

Reuters’ın haberine göre; dolar ABD istihdam verilerinin ardından 3 lirayı da aşarak tarihi rekorunu kırdı. Dolar 20 Ağustos tarihinde de 3 lirayı aşmış, aynı gün akşam saatlerinde düşüşe geçerek, 2.91 liraya inmişti.

ABD'de tarım dışı istihdamın Ağustos ayında 173,000 artarak beklentilerin altında büyümesi Fed'in bu ay faiz artırması olasılığının azaldığına işaret ederken, işsizlik oranı yüzde 5.1 ile yedi buçuk yılın en düşük seviyelerine geriledi ve maaşlar artış kaydetti. Reuters anketine katılan uzmanlar tarım dışı istihdamın 220,000 artmasını bekliyorlardı.

Buna karşılık ABD'de Ağustos ayına ait istihdam rakamları istatistiklerin hazırlanma yöntemindeki bazı sorunlardan dolayı sonraki aylarda keskin şekilde yukarı yönlü güncellenebiliyor. Ekonomistler hükümetin mevsimsel değişiklikleri veriye daha iyi yansıtabilmek için kullandığı modelin okulların başladığı dönemde en doğru rakamları göstermeyebileceğine dikkat çekiyorlar. Uzmanlar ayrıca işverenlerin tipik olarak Ağustos ayında işsizlik anketini cevaplama oranlarının düşük olmasından dolayı verilerin bulanıklaşabildiğini belirtti.

Saatlik kazançlardaki artış da yüzde 2.2 olarak gerçekleşerek bir yıl önceki seviyelerinin üzerine çıksa da ekonomistlerin "sağlıklı" olarak tanımladığı yüzde 3.5 oranının altında kaldı. Bazı analistler maaşlardaki artışın yavaş kalmasının nedeni olarak petrol sektöründeki maaşların düşmesini gösteriyor. ABD İmalat sektörü geçtiğimiz ay Ağustos'ta 2013'ten bu yana en çok istihdam kaybını yaşadı. Bu artış son beş ayın en düşük artışı olarak kayda geçti. Daha önce Temmuz ayı için 215,000 olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 245,000'e revize edildi.