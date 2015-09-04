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Ekonomi

Dolar 3 lira sınırına dayandı

Dolar, koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması sonrası 3 lirayı görmüştü

04 Eylül 2015 12:14

İç siyasi ve ekonomik belirsizlikler, artan terör olayları ve Çin kaynaklı küresel büyüme endişelerinin gelişmekte olan para birimleri üzerindeki baskısının etkisiyle dolar/TL 3 TL sınırına yaklaştı.

Dün beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi sonrası yönünü yukarı çeviren ve günü 2.98′in hemen altında tamamlayan dolar/TL saat 08:41 itibarıyla 2.9910/2.9929 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.1595/3.1618, euro/TL 3.3278/3.3308 seviyesindeydi. Bu verilere göre yıl başından bu yana TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 22′yi buldu.

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