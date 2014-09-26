Dolar 2,26’yı aştı, uzmanlar 2,39’u işaret etti

Faizleri belirleyen Dallas FED Başkanı Richard Richard Fisher, Fed’in faizleri artırmaya piyasa beklentilerinin erken eşiği olan 2015 yılı ilkbahar aylarında başlayabileceğini söyledi. Fisher’in bu açıklamasının ardından Türkiye’de dolar 2,26 seviyesini aşarken, uzmanlar doların orta vadede 2,39 liraya kadar yükselebileceği tahminlerini yaptı.

Fed’in para politikalarını belirleyen Açık Piyasa Kurulu’nun üyesi olan Fisher Roma’da katıldığı konferansta “Piyasada faiz oranlarının bahar ile yaz arasında bir zaman dilimi içinde artmaya başlayacağı öngörülüyor. İçeride ne konuştuğumuzu söyleyemem uygun olmaz ancak belki geç olmasından ziyade erken olur” dedi. Fisher’in bu sözleri, ilk faiz artırımının ilkbahar aylarında olabileceği tahminlerini artırınca doların tüm dünya ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına yetti. Euro/dolar kuru 1.27 sınırına gelirken, dolar/sterlin kuru da 1.63 seviyesine çekildi. Türk Lirası da bu değer kayıplarından nasibini aldı.

Dolar endeksi 2010 Haziran’ından beri gördüğü en yüksek seviye olan 85,5’i görürken, dolar/yen paritesi 6 yılın zirvesine yakın, euro/dolar paritesi ise yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

Doların diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki güçlenişi TL’nin de değer kaybının hızlanmasına neden oldu. Dolar/TL 4 Şubat’tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 2,2615’i gördükten sonra günü 2.26 seviyesinden kapattı.

Analistler dolar/TL’nin 2,2588 seviyesinin direnç olarak izleneceğini, bu seviyenin kırılması durumunda sırasıyla 2,2650 ve 2,2880 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor. Ancak 2,26 TL seviyesinin üzerinde bir kapanış sonrası doların orta vadede yolculuğunun 2,39 TL’ye kadar olabileceği tahminleri de yapılıyor.

Merkez'den müdahale geldi

Merkez Bankası doların aşırı yükselmesinin önüne geçmek için dolar satış miktarını artırdı. Banka günlük 10 milyon dolar olan satışı, 40 milyon dolara yükseltti. Dolar bu dolaylı müdahalenin ardından 2.26 TL'den 2.25 TL seviyelerine geriledi.

İşsizlik de doları tetikledi

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, Merkez bankalarının aksiyonlarının doların değerlenme sürecini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Önceki gün ABD’de beklentilerden olumlu gelen konut satışları doları desteklediğini belirten Doğan, Avrupa Merkez Bankası tarafından da yeni genişleme hamlelerinin gelebileceği yönünde mesajlar alınmasının euro/dolar paritesinde hızlı düşüşe neden olduğunu aktardı. Dün akşamüzeri ABD işsizlik başvuru verisi geldi ve başvurular 293 bin ile 300 binlik beklentinin altında kaldı. Bu veri sonrası da doların kazancını artırdığı dikkati çekti.

Merkez esas duruşta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu. PPK, Merkez Bankası bünyesindeki bankalar arası para piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulmasına karar verdi. İhracatın dengeli büyümeyi desteklediği kaydedilirken emtia fiyatlarında ve gıda fiyatlarındaki artışın da durduğu ancak yine de enflasyonda belirgin bir düşüşün faiz indirimi için öncelik olacağı ifade edildi.