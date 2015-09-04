Dolar 2,97'nin üzerine çıktı

Dolar/TL, Ağustos ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde artması, siyasi belirsizlik ve gelişmekte olan piyasalar genelinde yaşanan küresel büyüme kaynaklı endişelerle 2,9775'e kadar yükselerek en son 24 Ağustos'ta görülen seviyeleri test etti.

Enflasyonda beklentilerin üzerinde artış ve yıl sonu tahminlerinin yukarı revize edilmesi ile birlikte Merkez Bankası'nın hem TL'deki değer kaybını hem de enflasyondaki yükselişi sınırlamak için ihtiyacı olduğu öngörülen faiz artışlarını geciktirmesi durumunda önümüzdeki dönemde "çok daha sert" faiz artışlara ihtiyacı olabileceği endişesi TL'yi bugün baskılayan unsurlardan biri oldu. Enflasyon Ağustos'ta işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı gıda kaleminin öngörülerin üzerinde artması nedeniyle beklentilerin üzerinde yüzde 0.40 artarken, yıllık enflasyon Temmuz'da iki yılın en düşüğüne gerilemesi ardından yeniden yüzde 7.14'e yükseldi. Citi bugün yayımladığı "Enflasyon: En iyi geride kaldı" başlıklı raporda bugün açıklanan verilerin enflasyonda geniş tabanlı bir bozulmaya işaret ettiğine dikkat çekerek, "Enflasyonun yılın geri kalanında baz etkisinin terse dönmesi ve TL'deki değer kaybı ile yönünü yukarı çevirmesini bekliyoruz. Bugüne kadarki gelişmeler ışığında yıl sonu beklentimizi yüzde 8'den yüzde 8.5'e yükseltiyoruz. Bu beklenti TCMB'nin yüzde 6.9 olan yıl sonu tahmininin oldukça üzerinde" dedi. Raporda, "Zayıf sermaye girişleri ve zorlu enflasyon görünümünün TCMB'nin bekle ve gör yaklaşımını korumak konusundaki niyetini test edeceğine inanıyoruz. Şuna inanıyoruz ki faiz artışını ertelemek ileride daha sert bir artış ihtiyacını gerekli kılabilir ki bu acı deneyimi TCMB'nin alışılmışın dışında (para politikası) macerasında piyasalar en az iki kez yaşadı." Yıl başından bu yana TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 20.8'i buldu. Dolar/TL tarihi zirve olan 3.0020'ye yükseldiğinde ise bu oran yüzde 22.3 olmuştu.