Dolar 2,80'e yaklaştı

Dolar/TL paritesi rekor seviyesi olan 2,80’e yaklaştı. Dolardaki küresel değer kazancı, iç ve dış güvenlik endişeleri ve bu ortamda henüz erken seçim olasılığının ortadan kalkmamış olması TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Reuters’in haberine göre; dolar/TL dün Merkez Bankası Erdem Başçı'nın açıklamaları ile 2.7774 seviyelerinden 2.7620 ile günün en düşük seviyesine kadar geriledikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Kur gece saatlerinde 2.7939'u test ettikten sonra bu sabah 09:00'da 2.7842/2.7860 seviyesinden sepet bazında TL 2.9138/2.9161 seviyesinden işlem gördü. Ancak işlemlerin devam etmesiyle, güvenlik endişelerinin etkisiyle dolar 2,79’un da üzerine çıktı. Dolar, 09.37 itibariyle 2,7960 seviyesine kadar çıktı.

Merkez Bankası'nın para politikasında sadeleştirmeye gideceğini açıklaması dolar/TL kurunda gün içinde kısa süreli bir gevşemeye neden olurken, dolardaki küresel değer kazancı, iç ve dış güvenlik endişeleri ve bu ortamda henüz erken seçim olasılığının ortadan kalkmamış olması ile yönünü yukarı çevirmeye devam ediyor.

Bankacılar doların küresel seyrine ve kalıcı bir hükümetin kurulma ihtimalinde kurun her iki yönlü sert dalgalanma ihtimalinin bulunduğunu, bu gelişmenin de TL aleyhine olması halinde dolar/TL'nin 2.8094 seviyesindeki tarihi zirvesini bugün olmasa da kısa vadede aşmasının şaşırtıcı olmayacağını belirttiler. Öte yandan daha önce ihtimaller arasından çıkan MHP-AKP koalisyon olasılığının tekrar gündeme gelmesinin piyasayı destekleyebileceğini ancak somut adım görülmesi gerektiğini söylediler.

Başçı, Enflasyon Raporu sunumunda, önümüzdeki dönemde küresel para politikalarının normalleşmeye başlamasından sonra sözle yönlendirme politikaları sayesinde uzun vadeli faiz oranlarındaki oynaklığın kalıcı olarak düşebileceğini ve Türkiye'de para politikasını sadeleştirebileceklerini söyledi.

‘Orta vadede TL için olumlu hava yok’

Bir bankanın döviz masası müdürü, "Kurda iki nedenden dolayı baskı devam ediyor. Erken seçim ihtimali ve güçlü dolar. Güvenlik güçlerine karşı devam eden saldırıları da ekleyebiliriz buna. Kurdaki sakinlemede sınırlı sakinlemede ise MHP'nin tekrar AKP ile koalisyon görüşmesine başlayacağı beklentisi bir miktar etkili. Dolardaki ralliyi her ne kadar dünkü beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek büyüme verileri yavaşlatsa tersine döndürmüş değil. ABD bu yıl faiz artıracak zamanlamasına göre bize etkisi de belirlenecek" dedi ve ekledi:

"Bu olumsuzlukların hepsi birleştiğinde TL için kısa veya orta vadede olumlu bir şey söylemek pek mümkün değil. Ben bugün yarın olmasa da kısa vadede kurda yeni zirvelerini test edeceğini ABD faiz artışına, erken seçim kararı ile girmemiz halinde 3 seviyesinin test edileceğini düşünüyorum. Tersi olur ise kurda mutlaka gevşeme göreceğimiz ise aşikar."

Dolar endeksi 97.773 seviyesine kadar yükselmesinin ardından düşüşe geçerek 97.358'e geldi. Euro ise dolar karşısında yüzde 0.2 yükselerek 1.0947 dolardan işlem gördü. Euro dün 1.08935 dolar seviyesine kadar gerileyerek bir haftanın en zayıf noktasını gördü.