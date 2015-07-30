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Ekonomi

Merkez Bankası konuştu, Dolar’ın ateşi söndü

2, 78'i aşan Dolar, Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 2,77'nin altına indi

30 Temmuz 2015 14:23

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın, yılın üçüncü enflasyon raporunu ardından dolarda gerileme başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasıyla 2.78 lirayı geçen dolar, Başçı'nın açıklamasıyla 2.77 liranın altına geriledi. Fed dün sonlanan toplantısının ardından ABD ekonomisine dair parlak bir görüntü çizmesiyle doların 2,78’i aşarak 2.7842’i görmüştü.

Reuters’te yer alan habere göre; Fed açıklamasında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlenmeye devam ettiğini söyleyerek, politika yapıcıların Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında faizleri artırmaları için kapıyı açık bıraktı.

Geçen hafta Pazartesi günü işlem gördüğü 2.6550 seviyelerinden bu hafta 2.7770'e kadar yükselen dolar/TL dün akşam saatlerinde 2.76 civarında işlem görüyordu. Dolar/TL Fed açıklaması ile 2.7750'ye kadar yükseldikten sonra bu sabah 0822 itibarıyla 2.7661/2.7744 seviyesindeydi.

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