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Ekonomi

Dolar 2,63'ün altında

Bankalararası piyasada dolar ABD verisinin ardından 2,63'ün altına inerek bir ayın en düşüğünü gördü

13 Mayıs 2015 20:56

Dolar/TL, gelişen ülkeler para birimlerindeki değerlenmeye paralel, ABD perakende verisinden alınan da destekle 2,63'ün altına geriledi ve bir ayın en düşük seviyesini gördü.

cnbce.com'da yer alan habere göre, ABD'de perakende satışlar Nisan'da yüzde 0,2'lik artış beklentisine karşın değişim kaydetmedi. Veri sonrası dolar 2,6260'a kadar geriledi. Dolardaki sert değer kazançlarının son dönemde yerini değer kaybına bırakması dolar/TL'de aşağı yönü desteklerken bankacılar yılbaşından beri dolar karşısında en sert değer kaybını yaşayan para birimlerinin başında yer alan TL'de 7 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi pozisyon alımlarının da yavaş yavaş başlamış olabileceğini öngörüyorlar. Öte yandan yılbaşından bugüne yüzde 13'e yakın değer kaybı ile dolar karşısında gelişmekte olan ülkeler arasında en sert değer kayıplarından birini yaşayan TL'de ise son iki günde negatif ayrışmanın yerini pozitif ayrışmaya bıraktığı dikkat çekiyor. TL'de yılbaşından beri dolar karşısında yaşanan değer kaybı yolsuzluk sorunlarıyla uğraşan Brezilya'yı da yaklaşık bir ay önce geride bırakarak, yüzde 13'e yakın seyrederken; en çok karşılaştırılan para birimlerinin başında yer alan Güney Afrika randı ise aynı dönemde sadece yüzde 4 civarında değer kaybetti.

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