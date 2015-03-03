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Ekonomi

Dolar 2.54'e koşuyor

Güne 2,52 ile başlayan dolar, enflasyon rakamları sonrası tarihi rekorunu yeniledi

03 Mart 2015 15:38

Dolar/TL, küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yakın seyretmesi ve ekonomi yönetimine dair endişelerle 2.5380'e kadar yükselerek yeni zirvesini test etti.

Dolar gün içinde en düşük 2.5090 seviyesini gördü. Bankacılar ABD merkez bankası'nın faiz artışının yaklaşmasıyla dolarda yaşanan değer kazancına dikkat çekerken iç siyasi gelişmelerin de TL'yi baskılayan bir diğer unsur olduğunu söylediler. Dolar 16:17 itibariyle 2.53 seviyesinden işlem görüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "İki önemli hikaye değerli dolar ve seçimlerin ardından ekonomi yönetimine ne olacağına ilişkin soru işaretleri. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Güney Afrika'nın not indirimi ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemesi de rekorun kırılmasını tetikleyen bir diğer unsur oldu" dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ülke notları direktörü Ed Parker, "Güney Afrika için kredi notumuz BBB görünüm ise negatif. Yani not indiriminin indirim yapılmamasından daha büyük bir ihtimal olarak gördüğümüz sinyalini veriyoruz" dedi.

 

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