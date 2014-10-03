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Ekonomi

Dolar 8 ayın en yükseğinde; 2,30

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin eylül ayında 248 bin kişi çıkmasının ardından dolar dakikalar içinde 2.30 TL'yi aştı

03 Ekim 2014 20:01

Piyasalar yurtiçinde bayram havasına girerken yurtdışı gelişmeler başta Türk Lirası olmak üzere birçok yatırım aracında sert dalgalanmalar yarattı. ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam verisi eylül ayında 248 bin kişi gerçekleşerek 215 bin olan beklentileri çok aştı.

İşsizlik oranı ise Eylül ayında yüzde 5,9 ile beklentinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi yüzde 6,1 seviyesindeydi. Bu gelişmenin ardından dolar dakikalar içinde TL'ye karşı değer kazanmaya başladı. Veri öncesi 2.27 TL'de seyreden dolar verinin açıklanmasının ardından hemen sonra 2.3017 TL'ye kadar çıktı. Dolar böylece 31 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

BİST 100 endeksi ise bayram tatiline girdiği için birinci seansta 74 bin 384 puandan kapadı ve şimdilik ABD verilerinden etkilenmedi. 

 

Faiz erken artacak endişesi 

 

Radikal’de yer alan habere göre, ABD tarım dışı istihdam verileri ABD ekonomisinde güçlenmeye işaret etmesiyle önem taşıyor. ABD ekonomisinin hızlı toparlanması ile Amerikan merkez bankası'nın (Fed) 2015 Haziran ayı yerine daha erken faiz artıracağı düşüncesi de güçleniyor. Bu beklenti Eylül ayında TL'nin yüzde 6'ya yakın değer kaybetmesine yol açmıştı. Türkiye ile birlikte Brezilya Reali ve Endonezya Rupisi gibi para birimleri de yüzde 4-7 arasında değer kayıpları yaşamıştı. 

 

Fitch kararı bekleniyor 

 

Bayram tatili nedeniyle yarım gün işlem görülen piyasalar, akşam saatlerinde Fitch’ten gelecek Türkiye değerlendirmesini yakından takip edecek. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in ise Türkiye'nin kredi notuna dair değerlendirmeyi Avrupa piyasalarındaki kapanışın ardından açıklaması bekleniyor. 

Ekonomistler ve analistler ağırlıklı olarak Türkiye'nin BBB- olan 'yatırım yapılabilir' seviyedeki notunun değişmesini öngörmezken, kurumun Türkiye'nin 'durağan' olan görünümünü ise 'negatif'e çekebileceğini belirtiyor.

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