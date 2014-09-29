Dolar 2.30 sınırına kadar dayandı

Dolar Fed’in ABD faizlerini hızlı artıracağının işaretini vermesinden bugüne hız kesmeden yükseliyor. 15 günde 2.22 TL seviyesinde bulunan dolar 2.29 TL'ye kadar çıktı. Dolar piyasalar kapanmasına yakın 2.2810 TL'ye geriledi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, piyasalarda dolar fırtınası yeni haftada da hız kesmedi. Haftaya 2.2650 TL ile başlayan dolar dün hız kesmeden yükselerek 2.2890 TL ile 8 ayın rekorunu kırdı.

Dolar piyasalar kapanmasına yakın 2.2810 TL'ye geriledi. Borsa ise 74 bin 605 puandan kapadı.

TL'de günlük değer kaybı yüzde 1'i aşarken dolar fırtınasının bu hafta açıklanacak kritik verilere bağlı olarak devam edeceği, dolarda 2.30 TL seviyesinin üstünün görülebileceği konuşuluyor.

Yaklaşık 15 gündür yaşanan dolar fırtınasına ise en çok ABD rol oynadı. Eylül ayında dolar ağırlıklı olarak Fed ve Amerikan ekonomisinde yaşanan iyileşme ile lira karşsında yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.