Borsa İstanbul günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, 74.000 puan sınırına kadar gerilediği günü önceki kapanışa göre 13,31 puanlık yükselişle 74.645,73 puandan tamamladı.

bloomberght'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira oldu.



Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25, değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Günün en fazla kaybettiren sektörü, Borsa İstanbul Yönetimi'nin finansal konulardaki uyarıları ile sert düşen ve yüzde 5,76 kaybettiren spor endeksi, yatırımcısına en çok kazandıran sektör ise yüzde 2,21 ile "metal eşya, makina" sektörü oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi en yüksek 74.839,94 puanı gördükten sonra küresel piyasalarda dolara olan talebin devam etmesi ile düşüşe geçerek 74.000 puan sınırına kadar geriledi.

Analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 74.000 puan seviyesinden gelen tepki alımlarıyla 74.500 seviyelerinde dengelenen BIST 100 endeksi, ABD bekleyen konut satışları verisinin beklentilerin altında kalmasının desteği ile günü sınırlı da olsa artıda tamamladı.