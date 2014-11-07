Dolar 2,27'yi aştı

Moody’s’in Güney Afrika’nın notunu düşürmesi, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değerini düşürmeye başladı. Yurt içinde dolar 2.27 TL’yi aştı. 29 Ekim’de dolar 2.20 TL seviyesinde bulunuyordu.
Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında geriliyor. Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Güney Afrika’nın notunu düşürmesi, doların uluslararası para birimleri karşısında değer kazanmasını hızlandırdı.
Şimdi gözler bugün öğleden sonra ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Bu verinin iyi gelmesi doları daha da yukarı çıkarabilir.
Yurt içinde dolar güne 2,2680 liradan, euro 2,8070 liradan güne başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren dolar 2.27 TL’yi aştı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 2,2450 lira, euronun satış fiyatı ise 2,7930 lira olmuştu.