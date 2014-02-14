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Ekonomi

Dolar 2,18'in altına geriledi

Dolar iç piyasada değer kaybederek 2,18 seviyesinin altına geriledi, euro ise 3 liranın altında seyrediyor

14 Şubat 2014 19:50

Dolar iç piyasada değer kaybediyor. Bugün bankalararası piyasada güne 2,19 seviyesinden başlayan dolar/TL, en yüksek 2,1972'yi gördükten sonra 2,18'in altına gerileyerek saat 14.29'da 2,1790 lirayı gördü.

Dolar böylelikle Merkez Bankası'nın sert faiz arttırımı sonrasında 29 Ocak'ta gördüğü 2,1629'luk seviyeden sonra en düşük düzeyi görmüş oldu.  Dolar bu düşük seviyeyi gördükten sonra 2,1815 civarında işlem görüyor.

 

Euro 3 liranın altında

 

Euro/TL ise Almanya'da açıklanan 4. çeyrek GSYH verisinin beklentileri aşmasının desteği ile en yüksek 3,0076'yı gördükten sonra bankalararası piyasada 2,9884 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, hafta boyunca düşüş seyrini sürdüren dolar/TL'nin 2,19'un altına hareket etmesinin önemli olduğunu belirtirken, bankalararası piyasada 2,19'un altında kapanışların yapılamadığına dikkati çekti.

 

'2,19'un altında kapanması gerekiyor'

 

Dolar/TL'de düşüş trendinin devam edebilmesi için 2,19 seviyesinin altında kapanış yapılması gerektiğini ifade eden analistler, sonraki destek seviyesinin 2,16 - 2,17 aralığı olduğunu kaydediyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı beklenti anketini, ABD'de ise sanayi üretimi ile Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

 

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