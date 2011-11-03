-Dolar 1,8000 liraya yaklaştı İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - İstanbul serbest piyasada 1,7980 liraya çıkan dolar, bankalar arası piyasada ise satışta 1,8020 lirayı gördü. Dün 1,7760 liradan kapanan ve güne 1,7900 liradan başlayan dolar, yükseliş eğiliminde. Kapalıçarşı'da şu dakikalarda 1,7920 liradan alınan dolar 1,7980 liradan satılıyor. Dolar kotasyonları saat 09.55 itibariyle ise alışta en düşük 1,7910 lira, en yüksek 1,7950 lira, satışta en düşük 1,7970 lira, en yüksek 1,8020 lira seviyesinde işlem görüyor.