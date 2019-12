Dolar 1.64, borsa artışla kapattı

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.6460, Euro 2.1160 TL'den işlem görüyor. Borsa haftayı yüzde 0.71 artışla kapattı. Asya borsaları 5 gün aradan sonra yükselişe geçti.



Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,6420 TL'den alınan dolar 1,6460 TL'den satılıyor. 2,1120 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1160 TL düzeyinde bulunuyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6560 TL olan dolar güne 1,6480 TL'den, 2,1170 TL olan Euro 2,1260 TL'den başlamıştı.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.05 itibariyle, alışta en düşük 1,6380 TL, en yüksek 1,6430 TL, satışta en düşük 1,6480 TL, en yüksek 1,6510 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa haftayı yüzde 0.71 artışla tamamladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,71 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 176,45 puan yükselerek günü 25.199,53 puandan kapadı.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,03 puan artarak yüzde 15,20'ye yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,02'den kapandı.



Bu kâğıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 15,99, bileşik getirisi yüzde 15,17 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2836, sterlin-dolar paritesi 1,4507, yen-dolar paritesi ise 91,68 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları haftayı artışla tamamladı



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,96 (74,04 puan) artarak 7.779,40 puana çıktı.



Şanghay, Hong Kong, Tayvan ve Hindistan'da borsalar yüzde 2-3, Güney Kore, Avustralya ve Singapur'da yüzde 1 değer kazandı.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,32, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,61, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,43 değer kazandı.



Brüksel'de borsa yüzde 0,58, Madrid'de yüzde 2,43 yükseldi.



Asya 5 gün sonra yükselişte



Japon destek paketleri ve Çin'den umut veren sinyaller Asya borsalarını yükselişe geçirdi.



Amerikan Bloomberg ve Alman Focus Money yayınlarının uzak doğu değerlendirmelerine göre, Çin'de yüzde 6.3 ile 2009'un ilk çeyreğinde son 17 yıllın en düşük büyüme oranı gözlenmişti. Bu oran borsaları çok kötü etkilemiş ve tüm Asya borsaları düşüşe geçmişti. Ancak Çin’in yılın ikinci çeyreğinde büyümesinin tekrardan yüzde 6.6'ya çıkaracağı ön görüldüğü için borsalar da toparlanabildi.



New York borsasında endeksler geriledi



İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası konumunda olan New York'ta endeksler güne düşüş eğilimi içinde başladı.



İngiltere'nin Lloyds Banking Group'un öngörülenden daha fazla zarar ettiğini açıklaması, yatırımcılar arasında ABD Kongresi'nden geçen mortgage kredilerine kaynak aktarılması ile ekonomiyi canlandırmaya yönelik ekonomik paket hakkında kuşkuların doğmasına yol açtı.



Açılıştan kısa bir süre sonra Dow Jones Endeksi 29,15 puan gerileyerek 7,903.61 puana, teknoloji endeksi Nasdaq 5,17 puan azalarak 1.536,54 puana indi.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 34 doların üzerinde seyrediyor



ABD hafif ham petrolün varil fiyatı mart ayı teslimi fiyatı 47 sent artarak 34,45 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı gece 1,96 değer kaydederek 33,98 dolara indi. ABD ham petrolünün varil fiyatı geçen yıl temmuzda 147,27 doları gördükten sonra aralık ayında 33,20 dolarla 5 yılın en düşük seviyesini görmüştü.



Londra'da Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 13 sent değer kazanarak varili 45,90 dolardan işlem görüyor.