Dolar 1,60 lirayı aştı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5980 TL'den, Euro 2,12202 TL'den satılıyor. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5910 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1320 TL olmuştu.



Öte yandan bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları saat 09.05 itibarıyla en düşük 1,6020 TL, en yüksek 1,6060 TL seviyesinde bulunuyor.



Petrol fiyatlarında düşüş



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, yatırımcıların, dünya ekonomisinin hızla yavaşlamasıyla enerji talebinin azalacağı endişesi duymaları nedeniyle düştü. ABD tipi hafif ham petrolün Şubat teslimi fiyatı 1,19 dolar düşerek varili 36,40 dolardan satılırken, Brent tipi ham petrol de 81 sent değer kaybederek 42,10 dolardan işlem görüyor



Dolar dün 1,60 TL’yi gördü



Euro/dolar paritesindeki düşüşe paralel olarak dolar 1.60 TL’nin üzerine çıktı.



Küresel risk iştahındaki azalış ve Euro/dolar paritesinde bir süredir devam eden aşağı yönlü hareketin etkisiyle dolar dün 1,60 liranın üzerini test etti. Bankalararası piyasada dolar 1,6010 TL ile 2 Aralık’tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.



Euro dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günkü toplantısında faizleri indireceği yönündeki beklentiyle dolar karşısında neredeyse son bir ayın en düşük değerine doğru gerilemesini devam ettirdi. Petrol fiyatları ise bazı ülkelerin taleplerini azaltacağı ve resesyon endişeleriyle yüzde 8’e yakın değer kaybetti.



Asya borsaları, Citigroup ve Sony gibi, büyük ekonomiler için gösterge niteliği taşıyan şirketlerin büyük zararlar açıklayacağı endişesiyle düşerken, devlet tahvili gibi düşük riskli menkul kıymetlere ilgi de arttı. Tokyo Borsası’nda yüzde 5’e yakın kayıp yaşandı. İMKB de güne yüzde 1.2 düşüşle başladı ve endeks 25 bin 389 puana geriledi.



Doların gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kazanacağına dikkat çeken yerli bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ECB’nin bu hafta alacağı faiz kararı öncesinde Euro’nun değer kaybı ve artan riskten kaçış eğilimi dolar/TL’de yönü yukarı olarak belirliyor. Dolarda 1,60 lira seviyesinin aşılmasıyla sonraki teknik seviye 1,62 lira” dedi.



Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 16.36 olurken valörlüde faiz yüzde 16.20 oldu. Tahvil/bono piyasasında işlem hacmi dün 1.146 milyar lira oldu. Gösterge tahvilde tezgahüstü piyasada bu sabah ilk işlemlerde bileşik faiz yüzde 16,42 seviyesindeydi.

