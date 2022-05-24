Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor; dolar, 16,15 lirayı aştı!

Güne yükselişle başlayan dolar/TL 16 lira seviyesini aştı. Dolar yaklaşık 2 haftadır 15,90'lı seviyelerde hareket ederek 16 lira seviyesini test ediyordu. Dolar kuru 20 Aralık tarihinden bu yana ilk defa 16,10 lira seviyesini aşarken, yıl başından bu yana görülen yükseliş de yüzde 20'yi geçti.

Saat 16.37 itibariyle dolar/TL 16,05 liradan işlem görürken, gün içinde en yüksek 16,16 lira seviyesine yükseldi.

Euro ise aynı dakikalarda 17,21 liradan fiyatlanırken gün içinde 17,30 seviyesini aşarak, 17,33 liraya kadar yükseldi.

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