Dolar 1.57, Euro 2.13

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.5750, Euro 2,1380 liradan satılıyor. Borsa ilk seansı yüzde 0.41 kayıpla kapadı



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5770, Euro 2,1350 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5680 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1320 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5720 lira, en yüksek 1,5750 lira, satışta en düşük 1,5800 lira, en yüksek 1,5820 lira olarak belirlendi.



Hisseler günlük olarak yüzde 0.81 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 0,81 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 133,57 puan azalarak 32.695,33 puana çıktı. İkinci seansta ise 399,59 puan artan endeks 33.094,92 puandan kapandı.



Endeks ikinci seansa 26,74 puan azalarak 32.668,59 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 32.699,57 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük olarak 32.563,88 puana gerilerken, en yüksek olarak 33.124,93 puana çıktı.



Birinci seanstaki 133,57 puanlık düşüş dikkate alındığında, endeks günlük bazda 266,02 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük ortalama 0,81 değer kazandı.



İkinci seans kapanışında, mali endeks 726,89 puan artarak 48.364,33 puana, sanayi endeksi 308,57 puan artarak 24.447,68 puana yükselirken, hizmetler endeksi 7,53 puan azalarak 25.591,36 puana geriledi.



Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,53 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,28 oranında değer kazanırken, hizmetler grubu hisseler de ortalama yüzde 0,03 oranında değer yitirdi.



İkinci seansta işlem gören toplam 325 hisse senedinden 136'sı değer kazandı, 73'ü değer yitirdi, 116 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.



İkinci seansta, 1 milyar 93 milyon 53 bin 201 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 212 milyon 382 bin 893 lira olarak hesaplandı.



İkinci seansta, Garanti Bankası, Turkcell, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisseler oldu.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli bugün valörlü tahvilin basit getirisi yüzde 12,47'ye, bileşik getirisi 11,96'ya yükseldi. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 12,35 bileşik getirisi yüzde 11,85 olarak gerçekleşmişti.



Parite



Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibariyle Euro-dolar paritesi 1,3613, sterlin-dolar paritesi 1,5189 yen-dolar paritesi ise 95,66 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,64 (246,76 puan) azalarak, 9.093,73 puan oldu.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 33 puan artarak 8.318,00 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14 puan değer kazanıp 1.678,00 puana ulaştı.

