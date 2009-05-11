Dolar 1.56, Euro 2.12 Lira

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1.5620 liraya, Euro’nun satış fiyatı 2,1200 liraya yükseldi. Borsada günlük kayıp yüzde 1.84 oldu



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5440, Euro 2,1000 liradan haftaya başlamış, serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5520 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0920 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.50 itibariyle, alışta en düşük 1,5485 lira, en yüksek 1,5510 lira, satışta en düşük 1,5535 lira, en yüksek 1,5565 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük kayıp yüzde 1.84 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,84 oranında değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 574,38 puan azalarak 32.203,06 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,75 oldu.



İlk seanstaki 28,28 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 602,66 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,84 değer kaybetti.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,04 puan artarak yüzde 11,89'a yükseldi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,40'tan kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,36, bileşik getirisi yüzde 11,85 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3583 sterlin-dolar paritesi 1,5113 yen-dolar paritesi ise 97,91 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Avrupa ve Asya borsalarında endeksler geriledi. İngiltere'de FTSE 100 Endeksi yüzde 0,9 oranında gerileyerek 4.421,15, Almanya'nın DAX 30 Endeksi yüzde 1 azalarak 4.866,90 ve Fransa'nın CAC 40 Endeksi yüzde 1,4 düşerek 3.264,81 puana indi. Asya borsalarının büyük bölümünde endekslerde düşüş yaşandı.



Uluslararası piyasada petrol fiyatları geriledi



Uluslararası piyasada ham petrolün fiyatında 1 dolardan fazla gerileme görüldü. Uluslararası borsalarda 8 Mayıs Cuma günü petrolün fiyatı 6 ayın en yüksek seviyesi olan 58,75 dolara çıktıktan sonra yatırımcılar arasında küresel ekonominin yavaş iyileşeceği yolundaki endişelerin etkisiyle bugün 1 dolardan fazla gerileme gösterdi.



New York Borsasında işlem gören Batı Teksas türü petrolün fiyatı 1,06 dolar azalarak 57,57 dolara, Londra Borsası'nda işlem gören Brent türü petrolün fiyatı da 89 cent gerileyerek 57,25 dolara indi.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 100 puan azalarak 8.480,00 puan oldu.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi 24 puan değer kaybedip 1.715,00 puana geriledi.

