Dolar 1.56, Euro 2.12

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1.5640, Euro 2.1210 liradan satılıyor. Borsa yüzde 1,18 artışla haftayı kapadı



İstanbul serbest piyasada dolar 1.5600, Euro 2.1250 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5750 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 2,1380 lira olmuştu



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15,30 itibariyle, alışta en düşük 1,5660 lira, en yüksek 1,5680 lira, satışta en düşük 1,5730 lira, en yüksek 1,5750 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsa yüzde 1,18 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 120,11 puan düşerek 33.484,52 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,36 oldu.



İlk seanstaki 509,71 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 389,60 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,18 değer kazandı.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,05 puan artarak yüzde 12,01'e çıktı. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,52'den kapandı. Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,47, bileşik getirisi yüzde 11,96 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3577, sterlin-dolar paritesi 1,5176, yen-dolar paritesi ise 94,93 düzeyinde seyrediyor.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 22 puan artarak 8.353,00 puan oldu. Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5 puan değer kazanıp 1.694,00 puana ulaştı.



Tokyo Borsası yükselişle kapandı



Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,88 (171,29 puan) artarak 9.265,02 puan oldu.



Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0,8, Avustralya Borsası yüzde 1,3 ve Tayvan Borsası yüzde 2 değer kazandı.



Bu arada Asya'daki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 58,63 dolardan işlem görüyor.



Petrol fiyatları



Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 18 sent artarak varili 58,80 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün Temmuz teslimi fiyatı 4 sent düşerek varili 58,55 dolardan işlem görüyor.

