-DOLAR 1,4300, AVRO 1,9900 LİRADAN SATILDI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Ankara'da dün akşam saatlerinde 1,4220 liradan işlem gören ABD doları, bugün akşam saatlerinde 1,4300 liradan satıldı. Avro bugün akşam saatlerinde 1,9900 liradan işlem gördü. Avro dün akşam saatlerinde de aynı fiyattan satılmıştı. Dün akşam saatlerinde 1,3980 olan avro-dolar paritesi, bugün akşam saatlerinde 1,3882 oldu. Merkez Bankası, saat 15.30 itibariyle gösterge niteliğindeki doların efektif satışını 1,4296 lira, avronun efektif satış kurunu da 1,9871 lira olarak belirledi.