Dolar 14,78, euro 16,31 seviyesinden haftayı tamamladı

Döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Dolar haftalık seyrini gerileyerek, euro ise yükselerek tamamladı.

Merkez Bankası, beklenen faiz kararını dün açıkladı ve faizleri yüzde 14'te sabit bıraktı. Kararın ardından kur 14,80'e kadar çıksa da kalıcı olamadı ve oradan tekrar 14,70 seviyelerine geri döndü.

Haftalık tabloya bakıldığında ise pazartesi günü 14,86 TL’den haftalık seyrine başlayan dolar, haftanın son gününde az da olsa geriledi. Dolar, 14,78 TL’den seyrini tamamladı. Euroda ise durum, doların aksine yukarı yönlü oldu. 16,19 TL’den haftaya başlayan Euro, 16,31’a kadar yükseldi. (ANKA)