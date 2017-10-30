"Dolar 10 yıllıkların faizi ile birlikte daha da yükselebilir"

DBS Bank startejisti Philip Wee, ABD dolarının 10 yıl vadeli Hazine tahvil faizinin yükselmesi ile birlikte daha da değer kazanabileceğini kaydetti. Wee, ABD dolarının, bu yılın ikinci yarısında ya da gelecek yıl yüzde 2.75-2.85 bandına yükselmesi ile birlikte, muhtemelen daha da güçlenebileceğini belirtti.

Bloomberg'de yer alan habere göre Wee, "Dolar/yen'de psikolojik seviye olan 94, direnç seviyesiyken destek seviyesi haline dönüştü" dedi.

Dolar Endeksi, geçen hafta 94.916 ile Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktıktan sonra, Pazartesi günü Hong Kong saati ile 14:48'de 94.769 seviyesindeydi.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 2.40 seviyesinde.

Yen'in ABD tahvil faizlerindeki yükselişe "en duyarlı" para olduğunu kaydeden Wee, "Dolar/yen ve 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 10 yıl vadeli tahvil faizini sıfır seviyesi yakınında tutan getiri eğrisi kontrolü politikası uyguladığı Eylül 2016'dan bu yana yüksek oranda korelasyon içinde" dedi.

Wee, dolar/yen'in 2018 yılının 2. yarısında, ABD 10 yıllıklarının faizinin yüzde 2.80-2.85 bandına ulaşması ile birlikte, 120 seviyesinin üzerine çıkmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Dolar/yen paritesi 113.66 seviyelerinde seyrediyor.