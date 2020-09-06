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Dolapdere bit pazarının kurulmasına Koronavirüs gerekçesiyle müsaade edilmedi; pazarcılar yolu kapattı, eylem yaptı

06 Eylül 2020 09:20

İstanbul Beyoğlu'da zabıtalar, Koronavirüs salgınını gerekçe göstererek ikinci el pazarını açtırmadı. Pazarcılar yol kapatarak eylem yaptı.

İstanbul Beyoğlu'da Cumartesi akşamları kurulan ikinci el pazarına Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi Zabıta ekipleri koronavirüs sebebiyle müsaade etmedi. Karara itiraz eden pazarcılar yol kapatıp eylem yaptı.

Cumartesi akşamları Dolapdere Yenişehir Mahallesi'nde kurulan ikinci el pazarına koronavirüsle mücadele kapsamında Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediyesi'nin zabıta ekipleri müsaade etmedi. Karara karşı çıkan pazarcılar, Irmak Caddesi'nde toplanarak yolu kapatıp eylem yaptı. Eylem yapan yaklaşık yüz kişilik grubu dağıtmak için olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin ikazlarının ardından grup yolu trafiğe açarak pazarın kurulduğu sokakta slogan attı. Slogan atan grup bir süre sonra dağıldı.

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