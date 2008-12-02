Dolandırıp hacca gitti!

Van’da organizasyon şirketi kuran iki emekli imamım, 110 hacı adayını 352 bin euro dolandırıp hacca gittiği öne sürüldü.



Van'da 6 ay önce hac görevini yerine getirmek için 2 emekli imama ait olduğu iddia edilen bir organizasyon şirketine müracaat eden ve 3 bin 200 euro veren 10'u kadın 110 kişi, dolandırıldıklarını anlayınca Van'daki işyerini bastı.



Burada görevlilerle tartışan hacı adayları, organizasyonu yapan ve emekli imam oldukları idia edilen N.B. ve S.Ş.'nin de hac görevini yapmak için Mekke'ye gittiğini duyunca çılgına döndü. İşyerinin önünde uzun süre bekleyen dolandırılan kişiler, duruma isyan etti.



Dolandırılanlar, bu kişilerin ellerini Kuran-ı Kerim'e basarak yemin ettiklerini ve kutsal topraklara gidecekleri sözünü verdiklerini anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan 65 yaşındaki Macide Tanrıtanır, paralarıyla rezil olduklarını söyledi. Tanrıtanır, “Biz rezil olduk. Para umurumda değil. Allah yoluna bu parayı vermiştim, rezil olmak için değil. Bizi 15 gün önce götüreceklerini söylemişlerdi. ‘Bugün- yarın’ diyerek bizi kandırdılar. Biriktirdiğim, borç aldığım ve akrabalarımın verdiği parayla gidecektim. İnsanların içine çıkamaz olduk” dedi.



Yasadışı yoldan götüreceklerdi



Van Müftüsü Osman Artan, bu vatandaşların kuraya girmeyip veya son sıralarda yer almaları üzerine bu organizasyon şirketine güvenip para verdiklerini öğrendiklerini söyledi. Müftü Artan, mağdur olan bu kişilerle görüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

“Böyle bir organizasyona kaydolurken bize müracaat edip de bir bilgi almadılar. Şu anda Müftülük olarak mağdur olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. İsimlerini ve dilekçelerini alıyoruz. Bu paraları toplayan şirket hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bilgi verdik, araştırma başlatıldı. Müftülük olarak da savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.



Bu kişilerden 3 bin 200 Euro alındığı da ellerindeki küçük kağıtlara yazılmış. Ama hiçbir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve TURSAB'ın izin verdiği şekilde değil. Tamamen kaçak yollardan götürmek üzere vaatler yapılmak suretiyle bu hacı adaylarından para toplamıştır. Hacı adaylarımız, Almanya üzerinden götürülecekleri yönünde şirket yetkililerinin görüşleri olduğunu söylediler. Bu kardeşlerimiz dolandırılmışlar, kandırılmışlar. Üzüntülüyüz, çünkü bunlar herkesle helalleşmişler. Çevrelerine ‘Hacca gidiyoruz’ demişleri. Böyle bir durumda olmaları bizi çok üzmüştür.

Emekli olan imamlar zaman zaman böyle şeylere tevessül ediyorlar. Tabi bu bizim bilgimiz dışındadır. Onlar böyle bir yanlış işe girişmişlerse cezasını çekeceklerdir.” (DHA)



