Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta telefonda FETÖ soruşturması bahane edilerek korkutulan İbrahim Yıldız (60), 30 bin lira dolandırmaktan yakınlarının polisi aramasıyla kurtuldu.

Olay, bugün 09.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde emekli İbrahim Yıldız\'ı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini savcı olarak tanıtarak hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğünü söyledi. Yıldız\'ı korkutan dolandırıcılar telefonu kapatmadan istenen yere 30 bin lira nakit para getirmesini istedi. Paniğe kapılan Yıldız, telefon dolandırıcıların dediğini yapmak üzere evden ayrılarak para çekmek için hesabı bulunan bankaya gitti. Durumdan şüphelenen Yıldız\'ın yakınları ise telefonunun da devamlı meşgul olmasından dolayı durumu polise bildirdi. Banka çevresinde güvenlik önlemi alan güven timleri, ailesinin yaptığı tarif üzerine İbrahim Yıldız\'ı bankada para çekerken buldu. Bu sırada halen dolandırıcılarla telefonda konuşan Yıldız, parayı çektikten sonra elden teslim edilmesi gerektiği talimatını aldı. Güven timlerinin Yıldız\'ı kendilerinin gerçek polis olduğuna ikna etmesinin ardından dolandırıcıyı yakalamak üzere işbirliği yaptı. Ancak dolandırıcı durumdan şüphelenince Yıldız\'la olan bağlantısını kesti. Dolandırılmaktan son anda kurtulan Yıldız, polis ekipleri tarafından evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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