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Yaşam

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Bursa'da, yaşanan dolandırılıcık olayında, İş adamına banka hesaplarının 'örgüt tarafından kullanıldığını' ve '51 bin lira yollarsa soruşturmayı kapatacaklarını' söylediler

20 Kasım 2012 22:42

Bursa’da kendisini polis olarak gösteren dolandırıcılar, İstanbul ’da bir müzik şirketi sahibini 51 bin lira dolandırmak üzereyken polis tarafından olaya müdahale edildi.

Polisler parayı yollamamasını söyledikleri şirket sahibine gerçek polis olduklarına inandıramadığı belirtildi. Polislerin banka hesabına bloke koyarak 51 bin lirayı kurtardığı açıklandı.

Bursa’nın Gemlik İlçesinde yaşayan İ.G. (27), V.Y. (48) ve M.G. (34), İddialara göre, İstanbul’da yaşayan müzik şirketi sahibi H.A.’yı arayarak kendilerini polis olarak tanıttılar.

İş adamına banka hesaplarının “örgüt tarafından kullanıldığını” ve “51 bin lira yollarsa soruşturmayı kapatacaklarını” söylediler.

Dolandırıcılara inanan H.A. parayı Bursa Altıparmak semtinde bir banka şubesine havale etti.

 

Gerçek polislere inanmadı, işlemi iptal etmedi

 

Banka memurlarının, söz konusu kişilerden şüphelenmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine parayı yollayan kişinin telefonunu ve adresini verdi.

Müzik şirketi sahibini arayan polis, dolandırıldığını ifade ederek havale işlemini hemen iptal etmesini istedi.

Gerçek polislere inanamayan H.A. işlemi iptal etmemesi üzerine parayı bloke ettiren polis, parayı çekmeye gelen İ.G., V.Y. ve M.G.’yi gözaltına aldı. 51 bin lirayı kurtaran polis parayı iş adamına iade etti.

Yakalanan üç zanlının ’örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Bülent Civanoğlu/DHA

 

 

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