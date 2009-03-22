T24 LogoT24 Logo
Magazin

Dolandırıldığını mesaj gelince anladı

Kredi kartının kopyalandığını uyarı SMS'iyle öğrenen Nadide Sultan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

22 Mart 2009 02:00

Kredi kartının kopyalanarak alışveriş yapıldığını uyarı SMS'iyle öğrenen Nadide Sultan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Şarkıcı Nadide Sultan, kredi kartı dolandırıcılarının mağduru oluyordu... Sabah gazetesinin haberine göre, kredi kartının kopyalanarak internet üzerinden alışveriş yapıldığını cep telefonuna gelen uyarı mesajı ile fark eden ünlü şarkıcı, hemen bankası ile irtibata geçerek kredi kartını kullanıma kapattırdı.

10 bin lira cepte kaldı

Nadide Sultan, bu konularda oldukça dikkatli olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 10 bin TL'lik bir harcamaydı. Bankam bana yapılan harcama ile ilgili bir uyarı mesajı gönderdi. Hemen bankamı aradım ve bu alışverişin benim olmadığını söyledim. Kartımı kullanıma kapattılar. Kart bilgilerime nasıl ulaştılar bilmiyorum ama teknoloji o kadar çok ilerledi ki, yapamayacakları hiçbir şey yok. Tüm kart kullanıcıları oldukça dikkatli olmalı, ay sonunda kabarık bir hesapla karşılaşabilirler'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24