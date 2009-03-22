Dolandırıldığını mesaj gelince anladı

Kredi kartının kopyalanarak alışveriş yapıldığını uyarı SMS'iyle öğrenen Nadide Sultan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.



Şarkıcı Nadide Sultan, kredi kartı dolandırıcılarının mağduru oluyordu... Sabah gazetesinin haberine göre, kredi kartının kopyalanarak internet üzerinden alışveriş yapıldığını cep telefonuna gelen uyarı mesajı ile fark eden ünlü şarkıcı, hemen bankası ile irtibata geçerek kredi kartını kullanıma kapattırdı.



10 bin lira cepte kaldı



Nadide Sultan, bu konularda oldukça dikkatli olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık 10 bin TL'lik bir harcamaydı. Bankam bana yapılan harcama ile ilgili bir uyarı mesajı gönderdi. Hemen bankamı aradım ve bu alışverişin benim olmadığını söyledim. Kartımı kullanıma kapattılar. Kart bilgilerime nasıl ulaştılar bilmiyorum ama teknoloji o kadar çok ilerledi ki, yapamayacakları hiçbir şey yok. Tüm kart kullanıcıları oldukça dikkatli olmalı, ay sonunda kabarık bir hesapla karşılaşabilirler'' dedi.

