Dolandırıldığını E - Devlet sisteminden öğrendi

Bartın’da bir kişi başkasına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak aldığı GSM hattı ile başka bir telefon bayisinden 4 bin lira TL değerinde telefon ve tablet alarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bayiden GSM hattı satın alırken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayı E - Devlet sisteminde fark etti

Habertürk’te yer alan habere göre, olaydan bir ay sonra kimliğin gerçek sahibi Zonguldak’ta yaşayan Ramazan B., tesadüfen e-devlet sistemine girerek, üzerine kayıtlı akıllı telefon ve tablet alındığını gördü. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Ramazan B., hemen Bartın’a gelerek, durumu telefon bayisi yetkililerine bildirdi. Bayi yetkilileri ile mağdur Ramazan B., dolandırıcılık yaparak ortadan kaybolan kişi hakkında Bartın Cumhuriyet Başsavcılğı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, telefon bayisinden GSM hattı satın alırken güvenlik kameralarınca görüntülenen şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı.