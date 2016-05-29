T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dolandırıldığını E - Devlet sisteminden öğrendi

Bayiden GSM hattı satın alırken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

29 Mayıs 2016 09:25

Bartın’da bir kişi başkasına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak aldığı GSM hattı ile başka bir telefon bayisinden 4 bin lira TL değerinde telefon ve tablet alarak dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Bayiden GSM hattı satın alırken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

 

Olayı E - Devlet sisteminde fark etti

 

Habertürk’te yer alan habere göre, olaydan bir ay sonra kimliğin gerçek sahibi Zonguldak’ta yaşayan Ramazan B., tesadüfen e-devlet sistemine girerek, üzerine kayıtlı akıllı telefon ve tablet alındığını gördü. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Ramazan B., hemen Bartın’a gelerek, durumu telefon bayisi yetkililerine bildirdi. Bayi yetkilileri ile mağdur Ramazan B., dolandırıcılık yaparak ortadan kaybolan kişi hakkında Bartın Cumhuriyet Başsavcılğı’na suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, telefon bayisinden GSM hattı satın alırken güvenlik kameralarınca görüntülenen şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

ETİKETLER

E devlet sistemiBartınDolandırıcılıkZonguldakSahte kimlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24