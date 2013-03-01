Dolandırılan TRT ihaleyi aynı adres ve telefonla, başka şirkete vermiş!

Reklam alım işini özelleştiren ve 3 yılda Sayıştay’ın saptamasıyla 89.2 milyon, kendi hesaplarına göre 150 milyon TL zarar eden TRT’nin ikinci 3 yıl için açtığı ihaleyi, kurumla mahkemelik olan Akdeniz Medya Satış ve Pazarlama Evi ile“aynı adreste ve aynı telefon numarasıyla” faaliyet gösteren Satış Ofisi’nin aldığı ortaya çıktı. Satış Ofisi, ilk ihalede de Akdeniz Medya’dan satış ve pazarlama işlerini devralmıştı.

TRT’nin televizyon, radyo, internet ve teleteks yayınlarına ait reklam zamanları 3 yıl süre ile Veritas Medya ve Reklam Hizmetleri A.Ş’ye verilmişti. Şirketin ismi daha sonra Akdeniz Medya Satış ve Pazarlama Evi San. ve Tic. AŞ olarak değişti. Akdeniz Medya ihaleyle ilgili prosedürün tamamlanmasının ardından reklam bulma işlerini Satış Ofisi adlı bir şirkete verdi.

Fikret Kozok'un Cumhuriyet'teki haberine göre, Akdeniz Medya bu yöntemle reklam almasına aldı ancak TRT’ye ödemesi gereken parayı zamanında ödeyemedi. Şirketin TRT’ye borcu Sayıştay raporuna göre 3 yıl içerisinde 89.2 milyon TL’ye ulaştı. TRT’nin kestiği cezalar ve faizlerle birlikte rakam 150 milyon TL’ye çıktı.

Ticaret odası kayıtlarındaki tesadüf

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği haberle ilgili çarpıcı bir bilgi daha ortaya çıktı. Akdeniz Medya ile mahkemelik olan TRT, 3 Ekim 2012’de ikinci 3 yıllık reklam alım ihalesi yaptı. Bu ihaleyi Satış Ofisi adlı bir şirket kazandı. Satış Ofisi, ilk ihaleyi alan ve kurumu tam 150 milyon TL zarara uğratan Akdeniz Medya’nın reklam pazarlama işini devrettiği firmaydı.

İki şirket aynı adreste

30 Eylül 2011 tarih ve 7911 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 359’uncu sayfasında yer alan bilgilere göre Akdeniz Medya’nın adresi şöyle: “1. Levent, Ebulula Mardin Caddesi No: 53” TRT’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz Medya’nın telefon numarası da “0 212 385 00 00”. Ancak ilginç bir şekilde bu adres ve telefon numarası halen Satış Ofisi tarafından kullanılıyor. Tüm bu süreçle ilgili şirketin görüşünü almak için dün TRT tarafından Akdeniz Medya’ya ait olduğu belirtilen yukarıdaki telefon numarasını aradık. Yetkili isim olarak şirket CEO’su olduğu söylenen Teoman Tükeler’e bağlandık. Teoman Tükeler, TRT’nin ikinci ihalesinden sonra Satış Ofisi Genel Müdürü sıfatıyla medyaya demeç vermişti.

Tükeler’in asistanı “uygun zamanda size dönüş yapacağız” dedi. Ancak ısrarlı aramalarımıza karşın 48 saat boyunca dönüş yapılmadı. Tekrar aradığımızda görevliler “Akdeniz Medya buradan taşındı” dedi. Görevliler, “Teoman Bey Akdeniz Medya’nın mı yoksa Satış Ofisi’nin mi CEO’su?” sorusuna ise “Bilgimiz yok” yanıtını verdi.

İlk ihaleyi kazanan Veritas’ın sahibi Kaan Bülbüloğlu ise 2009’da Veritas adlı şirketin isminin Akdeniz Medya Satış ve Pazarlama Evi olarak değiştirildiğini, ortaklık yapısının da aynı dönemde değiştiğini bildirdi.

İhale kapsamındaki tüm işlerin başından sonuna kadar Akdeniz Medya tarafından yürütüldüğünü belirten Bülbüloğlu, “Söz konusu devir ve isim değişikliğinden sonra şahsımın ve şirketimiz Veritas Media’nın konu ile hiçbir alakası kalmamıştır” dedi.