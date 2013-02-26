Veritas Medya TRT'yi 150 Milyon TL tutarında dolandırdı

Sayıştay reklam alma işini özelleştiren TRT’nin 3 yılda tam 89.2 milyon TL zarara uğratıldığını saptadı. TRT’nin hesaplarına göre, raporun hazırlandığı dönemden sonra da işleyen faiz ve cezalarla birlikte rakam 150 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin kuruma verdiği 3.6 milyon TL’lik teminat, “devede kulak” kalınca TRT 3 yıl gecikmeyle firma ile yaptığı sözleşmeyi feshetti ve şirketi mahkemeye verdi.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un haberine göre, TRT’nin 3 yılda 150 milyon TL zarara uğramasına neden olan süreç şöyle gelişti:

TRT ile Veritas Medya ve Reklam Hizmetleri AŞ arasında 5 Haziran 2009’da “Reklam Ortamları Satış Sözleşmesi” imzalandı. Sözleşmeye göre; firma, tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri karşılığında TRT’ye sözleşmenin ilk yılı için en az KDV hariç toplam 60 milyon TL ödeyecekti. Bu bedelin 42 milyon TL’si TRT 1 için tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri karşılığında ödenecek, aylık reklam rey­tinginin 0.5’in üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ek ödeme yapılacaktı.

Ancak TRT, Kasım 2009’da AGB’nin reyting sisteminden çıkma kararı alınca süreç karıştı. Firma, yapılan reklam sözleşmesinin temelinin reyting ölçümlemesi olduğunu belirterek sözleşme bedeli ve ödeme şartlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Bunun üzerine firma ile Aralık 2009’da ek protokol imzalandı.

Protokolde firmanın, tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri karşılığında TRT’ye sözleşmenin ilk yılı için en az KDV hariç toplam 40 milyon TL ödeyeceği, ertelenen 20 milyon TL’nin ikinci ve üçüncü yıllarda ödenmesi gereken tutara ekleneceği, firmanın ikinci ve üçüncü yıllarda 70 milyon TL ödeyeceği hüküm altına alındı. Ayrıca, ikinci yıla ötelenen 10 milyon TL için 900 bin TL, üçüncü yıla ötelenen 10 milyon TL için 1 milyon 800 bin TL fark ödenmesi kararlaştırıldı.

Firma bu sırada reklam kuşak ve sürelerini Kasım 2009’dan itibaren pazarlamaya başladı. Ancak sözleşmeye göre tahakkuk eden reklam ve sponsorluk bedelleri, öngörülen sürede ödenmedi.

Eylül 2012 itibarıyla reklam, sponsorluk ve gecikme faizi dolayısıyla firmanın TRT’ye olan borcu 70.6 milyon TL taksit, 16 milyon TL gecikme faizi ile 2.6 milyon TL sponsorluk ve diğer borçları olmak üzere toplamda 89.2 milyon TL’ye yükseldi. Firmanın verdiği teminat miktarı yalnızca 3.6 milyon TL olunca TRT’nin zararını bu yolla karşılaması da olanaksız hale geldi.