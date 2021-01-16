Dolandırılan damat adayı: Nişan oldu yüzükleri taktık, başlık parasını ve altınları verdikten sonra irtibatı kestiler

Mersin'de oturan aile tarafından, Y.S. adlı kızları ile evlenme vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen iki damat adayından Ankara'nın Kalecik ilçesinde oturan inşaat işçisi Fatih Karadoğan "Nişan oldu, yüzükleri taktık. '1 ay sonra düğün yapacağız' dediler. Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Parayı aldılar, irtibatı kestiler" dedi.



Ankara ve Kırıkkale'de yaşayan 2 gencin ailesi, evliliğe aracılık ettiği belirtilen Ethem T. ile irtibata geçti. Ethem T., her iki aileyi de Mersin'de yaşayan Y.S. isimli kadın ve ailesiyle tanıştırdı. Damat adayları farklı tarihlerde gelin adayı Y.S. ile görüşüp evlenme kararı aldı.



Ayrı ayrı zamanlarda Mersin'de Y.S.'yi, babası K.S.'den isteyen aileler, söz kesip nişan yaptı ve başlık parası dahil toplam 60 bin TL verdikten sonra memleketlerine döndü.



İki gencin aileleri, kızın ailesinin çeşitli bahanelerle düğün tarihini ertelemesi üzerine Mersin'e gittiklerinde aynı adreste başka bir ailenin oturduğunu gördü. Telefonla da aileye ulaşamayan damat adayları ve aileleri, dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Polisin çalışması sonucu Y.S. adlı gelin adayı ve ailesi gözaltına alındı.

"45 bin liramız gitti"

Dolandırılan damat adaylarından Fatih Karadoğan, köylerinde oturan Haydar K.'nın daha önceden köyden birkaç kişiye kız bulup evlenmelerine aracılık ettiğini belirterek, "30 Ekim’de kızın evine gittik nişan oldu, yüzükleri taktık. '1 ay sonra düğün yapacağız' dediler. Biz de başlık parasını ödedik, altınlarını aldık. Kızla 2-3 hafta konuştuk. Daha sonra telefonunu kapattı, ulaşamadık.



Bana 'hattını bloke etmişler' dediler. Sonra babam konuştu. Hesap numalarına yine para gönderdik. Parayı aldılar, irtibatı kestiler. Daha sonra bizim komşu köyden birinin de aynı kızı istediğini duyduk. Ondan sonra babamlar Mersin’e çıktı gitti, polise verdi. Aynı anda iki aileyi birden dolandırmışlar. Toplamda 45 bin liramız gitti. Köylümüz olan aracıya güvendiğimiz için hiç şüphelenmedik" dedi. (DHA)





