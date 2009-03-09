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Yaşam

Dolandırılan astsubay intihara kalkıştı

İzmit'te, hac için başvurduğu firma tarafından dolandırıldığını iddia eden emekli astsubay Muhsin Kale intihara kalkıştı

09 Mart 2009 02:00

İzmit'te, hac için başvurduğu firma tarafından dolandırıldığını iddia eden emekli astsubay Muhsin Kale intihara kalkıştı

İzmit'te, hac görevini yerine getirmek için başvurduğu özel firma tarafından dolandırıldığını iddia eden emekli astsubay 68 yaşındaki Muhsin Kale, Kocaeli Adliyesi önünde başına tabancasını dayayarak intihara kalkıştı. Adliye'de görevli polis memurlarının ikna ettiği Muhsin Kale, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bayındırlık Kalıcı Konutları'nda oturan, evli, 1 çocuk babası emekli astsubay Muhsin Kale, eşiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için bir turizm firması ile anlaşarak 4 bin 100 Euro para verdi. Hacca gidemediği gibi, firmadan da parasını geri alamayan Muhlis Kale, 5 ay önce mahkemeye başvurarak firmadan şikayetçi oldu. Bugün erken saatlerde Kocaeli Adliyesi'ne gelen ve şikayetinin incelenmediğini, dosyasının da işlem görmediğini öğrenen Kale, öfkeden çılgına döndü.

Adliye'nin önünde, kendisine ait ruhsatlı tabancısını şakağına dayayan emekli astsubay Kale, ``Ben hayatımda böyle bir adaletsizlik görmedim. Hakkımı, paramı aldılar. Ben firmadan paramı istiyorum. Yoksa intihar ederim'' diyerek bağırmaya başladı.

Adliye'de görevli polis memurlarının sakinleştirdiği ve elinden silahı aldıkları Muhsin Kale, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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