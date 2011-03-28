Dolandırıclıkta zirve yaptılar!

T24 - Düzmece ihaleyle girişimcilerden 2 milyon liralık vurgun yapan çete sahte belgeler bastı, beş yıldızlı otelde salon kiraladı, kapalı zarf usulü ihale düzenledi.



Bir müsteşarın ismini kullanarak hayali ihale düzenleyen Özgür Ö. ve şebekesi, akıl almaz bir kurgu ile piyasayı dolandırdı. Düzmece ihale için sahte belgeler basıldı, beş yıldızlı otelde salon kiralandı ve senaryo gereği ihale yapıldı. Şebeke, bu yöntemle toplam 2 milyon TL'lik vurgun yaptı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:



Film senaryolarına taş çıkartan dolandırıcılık hikâyesi kredi kartı dolandırıcılığından sabıkalı Özgür Ö.'nün iki girişimciye yaptığı cazip teklifle başladı. Şuayp Çelik ve Garip Çelik kardeşler, Özgür Ö.'nün de bulunduğu bir ortamda İstanbul'da çay bahçesi işletmek için yer aradıklarını söyledi. Özgür Ö., Birlik Vakfı'na bağlı Çemberlitaş Atikali Medresesi içinde bulunan çay bahçesinin ihaleye çıkarılacağını ifade etti. Dedesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tanıdıkları olduğunu söyleyen Özgür Ö., iki girişimciyi önce dedesi Bedri Baltacı ile, sonra da kendisini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan müsteşar olarak tanıtan kişiyle tanıştırdı. Özgür Ö., iki gün sonra sahte ihale evrakları ve banka dekontu ile gelip Çeliklerden 63 bin 700 TL'lik geçici teminat aldı. Şebeke, inandırıcılıklarını artırmak için beş yıldızlı Ankara Hilton Oteli'nde sahte ihale bile düzenledi. Sözde kapalı zarf usulü yapılan hayali ihale, Garip ve Şuayp Çelik ikilisine sahte şartnamelerle verildi. İhale sonrası Garip ve Şuayp Çelik, Ankara'ya sahte müsteşarın yanına gitmek istedi. İkili, çakma müsteşardan "Yarın oradayım, İstanbul'da görüşelim" yanıtı aldı. Üzerinde tepe lambası bulunan lüks bir araç ve yanında özel kalem müdürü olduğunu söylediği bir kişiyle İstanbul'a gelen sahte müsteşar, iki girişimciyi Birlik Vakfı'nın yöneticisi olduğunu söylediği kişiyle tanıştırdı. Dolandırıcılar, ayrıca Milli Emlak Müdürlüğü'nde görevli müdür rolünü de bir şebeke elemanına oynattılar. Garip ve Şuayp Çelik sonunda, iki gün ulaşamadıkları Özgür Ö.'nün evine gidince gerçekle yüzleşti. İkili, dolandırıldıklarını Özgür Ö.'nün annesinden öğrendi. Annesi oğlunun dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını söyledi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Çelikler, Özgür Ö. ve Fevzi B.'nin kredi kartı dolandırıcılığından tutuklanarak cezaevine konulduğunu öğrendi. İki girişimci, ikilinin yanı sıra Berrin Ö., Bedri B., Kemal Y., Erkan Y., Rüya B., Bahattin E., Birol B., Kazım, Zeynep ve Cengiz isimli kişilerden "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve tehdit" iddiasıyla şikâyetçi oldu.





Gazeteye ihale ilanı da verdiler



Sabah, Çelik kardeşleri tuzağa düşürmek için hiçbir masraftan kaçınmayan dolandırıcıların hazırladığı sahte belgelere ulaştı. Belgelerde dolandırılan kişilerin gözünden kaçan bariz hatalar var. Dolandırıcılar mühür ve onay numaralarını bile tasarladıkları ihale şartnamesinde Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak göstermişler. Hazırladıkları sahte belgeleri, yerel bir gazeteye verdikleri ihale ilanıyla destekleyen dolandırıcılar, çeyrek sayfa ilanda hayali ihalenin tüm ayrıntılarını yazdılar.



