Dolandırıcıya 50 bin lira kaptırdı, intihara kalkıştı!

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan 36 yaşındaki Birsan Özbay, telefon dolandırıcısına kimlik bilgileriyle şifrelerini vererek 50 bin lirasını kaptırdı. Bunalıma girerek şikayetçi olmaya gittiği emniyette ikinci katının merdiven boşluğundan atlamak isteyen Özbay, polis tarafından intihardan vazgeçirildi. Telefon dolandırıcısının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaşar Anter'in haberine göre, Bodrum’da sanayi sitesindeki bir egsozcuda işçi olan evli ve iki çocuk babası Birsan Özbay, çocuğunun sünnetinde takılan altınları da bozdurup 10 yıllık birikimini de üstüne ekleyip elde ettiği 57 bin lirayı, bir bankada vadeli hesaba yatırdı. Geçen perşembe günü kendisini arayan, isminin Eda olduğunu söyleyen ve banka görevlisi olarak tanıtan kadın, Özbay’a vadeli hesabına devletin destek verdiğini söyledi. Kadın, devlet desteğinin yatırılması yalanıyla kandırdığı Özbay’ın kimlik bilgileri ile internet bankacılığı şifrelerini öğrendi. Ardından vadeli hesap bozduruldu; başka bir hesaba havale edildi. Telefonuna gelen banka bildirim mesajıyla parasının havale edildiğini görünce bankaya koşan Özbay, vadeli hesabında 7 bin lira kaldığını öğrendi. 50 bin lirasını kaptıran Özbay, soluğu emniyette aldı. Bunalıma girerek şikayetçi olmaya gittiği emniyette ikinci katının merdiven boşluğundan atlamak isteyen Özbay, polis tarafından intihardan vazgeçirildi. Telefon dolandırıcısının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için polis çalışma başlattı.

"Köyde ev alacaktım"

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan B.Ö., "Köyde ev alacaktım. Hayallerimi, çocuklarımın ailemin geleceğini çaldılar. Artık yaşamak istemiyorum. Bile bile dolandırıldım. Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kadın çok iyi rol yapıyordu. Sürekli bankadan gelen mesajları ve şifrelerini kendisine ilettim. Meğerse her seferinde paramı çekiyorlarmış. Bu bana çok acı bir ders oldu. Psikolojik tedavi görmeye başladım, yaşamak istemiyorum. Çocuğunuzu öldürüyoruz deseler, kimseye inanmayın. Ben yandım başkaları yanmasın" dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen B.Ö., "Aldığım ilaçlarla güçlükle ayakta durabiliyorum. Saflığımın, cahilliğimin kurbanı oldum. Ama bankanın hiç mi suçu yok? Benim bilgilerime nereden ulaştılar ne kadar param olduğunu nereden biliyorlar" dedi.