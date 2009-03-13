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Yaşam

Dolandırıcının arabasına 'kul hakkı' yazdılar

Sakarya'da topladığı 5 milyon TL ile kayıplara karışan Ömer Topal'ın otomobiline vatandaşlar boyayla 'kul hakkı' yazdı

13 Mart 2009 02:00

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, `Emanet' adı altında yüzlerce vatandaştan topladığı yaklaşık 5 milyon TL ile kayıplara karıştığı iddia edilen AKP Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topal ve 2 kardeşi hakkında Akyazı Cumhuriyet Savcılığı tarafından yakalama müzekkeresi çıkartıldı. Olayın ortaya çıkmasından sonra paralarını Akyazılı bankere kaptıran vatandaşlar, otomobiline `Kul Hakkı' diye yazı yazarken icra takibi başlatılmıştı.

Akyazı'da, 4 ay önce ortaya çıkan olayda, ilçede kuyumculuk, mobilya ve beyaz eşya mağazaları bulunan AKP Akyazı ilçe Teşkilatı'nda mali ve idare işlerden sorumlu başkan Ömer Topal, 2 kardeşiyle birlikte ortadan kayboldu. 

Kardeşleriyle birlikte sırra kadem bastı

Borçluların ertesi gün işyerlerinin önüne kamyon dayayarak malları kaçırdığı Ömer Topal ve kardeşleri M.T. ile M.T. nin ilçede yeni evlenen çiftlerin altınlarını, emekli olanların da emekli ikramiyelerini belirli bir faiz karşılığı kullanmak üzere aldığı belirlendi. ömer Topal ile 2 kardeşinin, yurtdışında çalışan Akyazılılardan da aynı yöntemi kullanarak para topladığı ve kar payı verdiği belirlendi.

Ömer Topal ve 2 kardeşinin ortadan kaybolması üzerine paralarını kaptıranlar, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Haklarında Ceza ve İcra takibi başlatılan Ömer Topal ve 2 kardeşi hakkında Akyazı Cumhuriyet Savcılığı `Dolandırıcılık ve karşılıksız çek vermek' suçlarından yakalama müzekkeresi çıkarttı.

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