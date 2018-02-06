Dolandırıcılıktan aranan kuyumcu, Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, müşterilerinden topladığı altın ve paralarla kaçan kuyumcu Berkan Özcan (36), Artvin’in Hopa ilçesinde Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan’a çıkış yapmak isterken yakalandı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Berkan Özcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde kendi adını taşıyan kuyumcu dükkanı bulunan Berkan Özcan, müşterilerine \"Ben sana ihtiyacın olunca veririm, kâr ettiririm” diyerek ucuza altın satıp parasını aldı, ancak altın yerine bu kişilere alacaklarının yazılı olduğu kartvizit verdi. Ayrıca müşteri çekmek için promosyonlar da yapan kuyumcu, vitrine \'1 saat alana 2’nci saat bizden hediye\' diye yazdı.

Berkan Özcan’ın yaklaşık 10 gün önce çok sayıda kişiden aldığı paralarla kayıplara karışmasının ardından, ilk olarak senet karşılığı alacağı bulunan bir kişi icraya başvurarak alacaklarının tahsili için kapalı kuyumcu dükkânını icra memurları ile birlikte polis eşliğinde açtırdı. Burada yapılan incelemede vitrinde bulunan bileziklerin sahte olduğu anlaşıldı. Berkan Özcan\'a parasını kaptıran kişiler, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek dolandırıldıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Şikâyetler 17’ye ulaştı ve Berkan Özcan hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Mağdurlardan ilk olarak H.A., 29 Ocak tarihinde Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, \'Berkan Kuyumculuk\' sahibinin, altın vermek karşılığında kendisinden 50 bin lira aldığını, şüphelinin de kartviziti arkasına şikayetçiye vereceği altın miktarını yazdığını, ancak şüphelinin altınları vermeden kaçtığını iddia ederek şikayette bulundu. Ayrıca Başsavcılığa kuyumcudan alacakları bulunan 17 kişi daha suç duyurusunda bulunurken, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kuyumcu Berkan Özcan, dün Artvin’in Hopa ilçesinde Gürcistan’a çıkmak üzereyken Sarp Sınır Kapısı\'nda yakalandı. İfadesi alınan şüpheli tutuklanarak Arhavi Cezaevi\'ne gönderildi. Berkan Özcan’ın ifadesinde “Mağdurların parasını geri ödeyeceğim” dediği öğrenildi.



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