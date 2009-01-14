Dolandırıcılıkta sınır tanımadılar!

Dolandırıcılar, Almanya’da yaşayan Bayram Arslan’ın öldüğüne dair hastaneden rapor aldı. Arslan’ın oğlu adına düzenledikleri sahte kimlikle banka hesabını boşalttı.



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden 20 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya’nın Fürth kentine yerleşen ve burada şarküteri işleten 51 yaşındaki Bayram Arslan, akıl almaz bir planla dolandırıldı. Arslan adına İstanbul’daki bir hastaneden ölüm raporu alan, bunu noterde tasdik ettiren, sonrasında da oğlu adına düzenledikleri sahte kimlikle Türkiye’deki banka hesabından 30 bin avro çeken dolandırıcılar kayıplara karıştı. Bankadan gönderilen veraset intikal vergisi dekontu sayesinde olaydan haberi olan gurbetçi Arslan, dava açıp aylar süren mahkemenin ardından ölmediğini ispatladı.



İlginç dolandırıcılık olayı yaklaşık 4 ay önce meydana geldi. Almanya’nın Fürth kentinde şarküteri işleten 51 yaşındaki Bayram Arslan, dolandırıldı. Gurbetçi Bayram Arslan, 28 yaşındaki oğlu Ahmet Arslan’a 4 ay önce Türkiye Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nden bir yazı geldiğini ve her şeyin bununla başladığını söyledi. Babası Bayram Arslan ile birlikte Almanya’da yaşayan Ahmet Arslan, bankadan gelen zarfın içinden, ‘Babanız Bayram Arslan’ın veraset intikal vergisi kesilmiştir. Buna ait dekont tarafınıza gönderilmiştir’ ibaresinin yer aldığı evrakı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.



Ahmet Arslan’ın durumu anlattığı babası Bayram Arslan, hemen telefonla Halk Bankası Balıkesir Şubesi’ni aradı. Kendisine gelen yazının ne olduğunu sordu. Banka yetkilileri, “Siz Bayram Arslan olamazsınız. Çünkü o kişi ölmüş. Elimizde ölüm raporu var. Hatta varisi olan oğlu Ahmet Arslan bankamızdan babasına ait 30 bin euro’yu da çekti. Biz de bu parayı verirken veraset intikal vergisini içinden kestik. Makbuzunu da bir üst yazıyla oğluna gönderdik” diye yanıt verdi. Şaşkınlığı bir kat daha artan Bayram Arslan, ölü gözüktüğü ve Türkiye’ye gelmesi halinde Almanya’ya geri dönemeyeceğini düşünerek olayı aydınlatması için Nürnberg şehrinde yaşayan ağabeyi Mevlüt Arslan’ı Bayramiç’e gönderdi.



Bayramiç’e gelerek dedektif gibi olayın izini süren Mevlüt Arslan, banka görevlileri ile yaptığı görüşme sonucunda kardeşi Bayram Arslan için İstanbul Kartal Devlet Hastanesi’nden ölüm raporu alındığını belirledi. Ölüm raporunun Beşiktaş Noterliği’nden de tasdik ettirilerek Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nden 30 bin avro’nun çekildiğini öğrenen Mevlüt Arslan, kardeşi Bayram Arslan’ın dolandırıldığını anladı. Telefonla Almanya’yı arayıp durumu bildiren Mevlüt Arslan, bir yandan da avukat tutarak, kardeşinin ölmediğini ispatlamak için çalışma başlattı. Kardeşi Bayram Arslan’ın Almanya’da ikamet ettiğini ve yaşadığını belirten yazıyı Bayramiç Adliyesi’nde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunan Mevlüt Arslan, aylar süren mahkeme sürecinin ardından istediği kararı çıkardı. Mahkeme, Bayram Arslan’ın hayatta olduğuna hükmetti.



Oğlu Bayram Arslan’ın hayatta olduğuna dair ifade veren baba 72 yaşındaki Ahmet Arslan ise, “Tüm bu yaşananlara bir anlam veremedik. Dolandırıcılar yüzünden oğlum zor günler geçirdi. Ailece huzurumuz bozuldu. 30 bin avro kayıplara karıştı ama oğlumun ölmediğini ispatlayıp Türkiye’ye giriş yapması önündeki engeli kaldırdık. İnşallah dolandırıcılar da kısa sürede bulunur” dedi.



Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Arslan ailesinin avukatlığını yapan Akgün Sözen, “Meslek hayatımda böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Dolandırıcılar bizzat bürokrasiyle alay etmiş. Hayatta olan bir adamın parasını çekebilmek için mahkemeden bile öldüğüne dair karar çıkartmışlar. Ancak hukuk sayesinde bu yanlışlık düzeltildi’ dedi.

Öte yandan olayın ortaya çıkmasının ardından polis de dolandırıcıların izini sürmeye başladı. Ancak şu ana kadar dolandırıcılara ilişkin somut bir bilgiye ulaşılamadı.