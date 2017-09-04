Dolandırıcılıkta damping; avukat adına, indirimli icra mesajı!

İstanbul Barosu avukatlarından Salih Güven, kendi adı kullanılarak çok sayıda vatandaşa borcu olduğuna dair icra takibi gönderildiğini öğrendi. Kendisine ait bürosu dahi olmayan ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Avukat Güven, savcılığın maddi hasar oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2 Ağustos tarihinde avukat bir meslektaşından gelen telefon üzerine olayların ortaya çıktığını anlatan Salih Güven şöyle devam etti:

“Bana, ‘Bir müvekkilime, sizin tarafınızdan gönderilen ve ‘3 bin 750 lira borcunuz var. Ödemezseniz hakkınızda yasal işlem başlatılacak’ diye bir mesaj gelmiş’ dedi. Bu mesajı gönderenlerin dolandırıcı olduğunu anladım. Ben de bunun üzerine ertesi gün bu mesajı atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum ve savcılık işlem yapsın diye onların iletişim numaralarını da verdim. Ancak bir süre sonra savcılık, benim maddi zararım olmadığı için, itibarımı ve mesleki durumumu da hiçe sayarak benim şikâyetimle ilgili takipsizlik kararı verdi. Benim maddi zararım olmayabilir ama burada itibarım zedeleniyor. Onu da geçtim, öğle saatlerinde vatandaşlara mesaj göndermeye başlıyorlar, bunun ardından telefonlarım akşama kadar hiç susmuyor. Özel hayat diye bir şeyim de kalmadı. Verilen bu karar, hem dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor hem benim hayatımı zehir ediyor artık. Herkes barodan telefonumu öğreniyor ve beni arıyor. Ben de vatandaşlar mağdur olmasın diye herkese gerekli açıklamaları yapıyorum. Yani kendi işimi yapamaz hale geldim” dedi.

500 kişi aradı

Mağdurların büyük kısmına, ‘Bu mesaja itibar etmeyin. Bunlar dolandırıcı’ dediği zaman ikna olduklarını söyleyen Avukat Salih Güven, “Bu dolandırıcılar her gün toplu mesaj gönderiyor. Sadece İstanbul’dan değil, beni Türkiye’nin 81 ilinden arıyorlar. Ben de borçlarının olmadığını, varsa bile benim tarafımdan bilinmediğini söyleyerek vatandaşları bilgilendiriyorum. Bu sayede vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemeye çalışıyorum” dedi. 2 Ağustos’tan bu yana kendisini yaklaşık 500 kişinin aradığını söyleyen Güven, “Kendilerine bir mesaj gönderdiğiniz zaman, ‘Ben bu parayı ödeyeyim de kurtulayım’ diye düşünen insanlar var. Dolandırıcılar o kadar ileri gitmişler ki vatandaşlara, erken ödemeleri halde indirim yapacaklarını söylüyorlar. Yani dolandırıcılıkta damping yapıyorlar” dedi.