Dolandırıcılık şüphelisi kamyon sürücüsü ve arkadaşı adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de nakliye kamyonuna yüklenen doğalgaz vanaları ile tekstil ürünlerini, İstanbul yerine satmak için İzmir\'e götüren kamyon sürücüsü ve arkadaşı yakalandı. Şüpheliler \'dolandırıcılık\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Firma sahibi O.S., önceki gün 500 bin lira değerindeki doğalgaz vanalarını, A.D. de 85 bin liralık tekstil ürünlerini Eskişehir\'den İstanbul\'a göndermek için bir nakliye firması ile anlaştı. Nakliye firması da ürünleri, G.I.\'nın (28) kullandığı kamyona yükleyerek İstanbul\'a gönderdi. O.S. ile A.D., ürünlerin İstanbul\'daki firmalara ulaştırılmadığını öğrenince durumu ilk olarak nakliye firması yetkililerine bildirdi. Kamyon sürücüsü G.I. ile iletişim sağlanamayınca O.S. ve A.D., polise başvurarak şikayetçi oldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, kamyon, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde park halinde bulundu. Kamyondaki doğalgaz vanaları O.S.\'ye teslim edildi, tekstil ürünleri ise bulunamadı. Ekipler, kamyon sürücüsü G.I. ile olaya karışan arkadaşı M.E.\'yi (45) Manisa\'da yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir\'e getirilen şüphelilerden M.E.\'nin benzer suçlardan poliste çok sayıda suç kaydının olduğu, 3 ayrı dolandırıcılık olayından da arandığı belirlendi. 2 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi.



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