'Dolandırıcılık' suçundan yargılanan Çorum Belediyesi Başkanı yeğenini belediyeye sınavsız işe aldı

Elvan Yılmaz

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yeğenini Belediye’ye işe aldığı ortaya çıktı Daha önce bir başka yeğeninin eşini kendi makam şoförü olarak Hitit Üniversitesi’nde belediyeye nakil yaptıran Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın şimdi de kız kardeşinin oğlunu belediyeye sınavsız işe aldığı öğrenildi.

Bir vatandaş Halil ibrahim Aşgın’ın yakınlarını belediyeye işe almasına "Sürekli Hz. Ali olmaktan bahseden belediye başkanı görüyoruz ki, Cin Ali olmuş. Belediye Başkanı adil ve tarafsız olmalıdır. Yukarıda Allah’ın olduğunu unutmuş durumda, ama bugünlerin yarınınında olduğunu kendisine hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

"AKP'li meclis üyesinin oğlunu da müdür yaptı"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilince ilk icraatı AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı’nın oğlu Fatih Özüyağlı’yı, açıktan atama ile (sınavsız istisnai kadro) yöntemiyle Çorum Belediyesi Özel kalem Müdürlüğü'ne getirmişti.

Dolandırıcılıktan yargılanmıştı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık , resmi belgede sahtecilik, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi suçlarından Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Aşgın, bu suçtan geçtiğimiz günlerde beraat etmişti.