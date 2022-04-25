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"Dolandırıcılık" suçundan tutuklanan CHP'li Meclis Üyesi Güney görevden uzaklaştırıldı

Kırklareli'nin Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Gülşah Güney 22 Nisan'da "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı

25 Nisan 2022 12:25

İçişleri Bakanlığı, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan tutuklanan Kırklareli'nin Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Gülşah Güney'i görevden uzaklaştırdı.

Bakanlık, Güney hakkındaki görevden uzaklaştırma kararını, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında aldı.

Bir kooperatifin satış mağazası görevlisi de olan Güney'in, çiftçilerden yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, 60-70 civarında çiftçiyi mağdur ettiği öne sürülmüştü. İlçede satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında Güney tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri süren bazı çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney, 22 Nisan'da "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı. (AA)

 

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