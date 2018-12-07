Dolandırıcılık oyununu polis bozdu

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, kendisini \'polis\' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının talimatıyla, hesabında bulunan 200 bin TL’yi çekmek için bankaya giden kişi, görevlilerin durumu fark edip, polise bildirmesiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinde Kahramanmaraş Caddesi\'nde meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılarla telefonda görüşen ismi öğrenilmeyen kişi, dolandırıcıların talimatları üzerine, hesabında bulunan 200 bin TL’yi çekmek için bankaya gitti. Kişinin hareketlerinden şüphelenen banka görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. Bankaya gelen ekipler, vatandaşın dolandırıldığını tespit etti. Sürekli telefonla görüşme halinde olan kişi, hesaplarına bloke konulması sağlanıp dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

Polis dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.