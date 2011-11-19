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Dolandırıcılık operasyonunda 45 tutuklama GAZİANTEP (A.A)

19 Kasım 2011 10:00

-Dolandırıcılık operasyonunda 45 tutuklama GAZİANTEP (A.A) -  19.11.2011 - Gaziantep merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, paravan şirketler kurarak, sahte evrak düzenleyip, kamu kurumlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 62 kişiden 45'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün Nurdağı Adliyesi'ne sevk edilen 62 zanlı savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 45'i ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet'' iddiasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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