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DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 30 GÖZALTI ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 22:37

-DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 30 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.  Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, Ankara, İstanbul ve Kırşehir'de internet ve gazete ilanlarında arabalarını satan kişilere düşük miktarda kapora vererek, oyaladıkları, arabaların satış haklarını elde ettikten sonra üçüncü kişilere devrettikleri belirlenen 30 kişi yakalandı.  Polis ekipleri, geçen ay Altındağ'da aynı yöntemle dolandırıcılık yapan 40 kişiyi gözaltına almıştı. Bu kişilerden 17'si tutuklanmış, dolandırıcılık yöntemiyle satılan 55 araca el konulmuştu.  Emniyet yetkilileri son operasyonun bir önceki operasyonla bağlantılı olduğunu belirterek, şu ana kadar 20'ye yakın aracın tespit edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü bildirdiler. 

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