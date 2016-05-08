Dolandırıcılık çetesinin kasası çöpçünün hesabından 1,5 milyon lira çıktı!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği “El Nino” operasyonuyla çökertilen Afyonkarahisar merkezli çetenin üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ilginç bir olayı ortaya çıkardı. 300 bin kişiyi toplam 5 milyon lira dolandıran çete üyeleri paraları Kıbrıs’ta lüks otellerde harcarken, çetenin ikna edip aylık 1200 lira karşılığında adına hesap ve 0850’li ‘voip’ hatlar açtığı Afyonkarahisar Belediyesi temizlik işçisi M.A’nın adına açılan hesaptan 1,5 milyon lira çıktı. Gözaltına alındığı sırada çöp kamyonunda mesaide olan M.A., hesabında milyon lira olduğunu duyunca şoke oldu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne başvuran onlarca vatandaş, banka hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi olmuş, polis ekipleri 2 aylık teknik takibin ardından şebekenin Afyonkarahisar’da kurduğu çağrı merkezinden vatandaşları 0850’li ‘voip’ (İnternet üzerinden sesli görüşme) hattıyla arayarak dolandırdığını belirlemişti. Çağrı merkezini Afyon’da cinayete kurban giden TIR şoförü Mustafa Aksoy adına kurduğu, “Sigorta ve kredi dosya masraflarını iade edeceğiz” diyerek aradıkları kişilerin banka hesaplarını boşalttığını tespit edilmişti. Çetenin 330 bin kişiyi 5 milyon lira dolandırdığı belirlenmişti. Geçtiğimiz Salı düzenlenen operasyonda 8’i kadın 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan üçünün çete elebaşı olduğu ve üçünün de üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olduğu öğrenildi.





Milliyet'ten Halil İbrahim Bitki'nin haberine göre, çete üyelerinin poliste verdiği ifadeler, ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı. Çetenin Afyonkarahisar Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan M.A’yı ikna ederek adına hesap açtığı ve dolandırdıkları paraların 1,5 milyon lirasını M.A’nın hesabına yatırdıkları belirlendi. Temizlik görevlisi olarak 1300 lira ücret kazanan M.A’nın, çeteden adına hesap açılması karşılığında aylık 1200 lira aldığı tespit edildi. Polis, bu ifadeler üzerine çöp arabasında görev yaparken bulduğu M.A’yı gözaltına aldı. M.A, polisten hesabında 1,5 milyon lira olduğunu duyunca şoke oldu.



M.A, adına hesap açma karşılığında verilen parayı kabul ettiğini anlatarak, çetenin dolandırdığı büyük meblağdan haberinin olmadığını söyledi.



Temizlik işçisi M.A’nın hesabını kullanarak dolandırıcılık yapan 15 kişilik çetenin liderleri olan O.A, H.K ve D.E’nin ise Kıbrıs’ta lüks otel ve kumarhanelerde paraları harcadıkları tespit edildi.



Lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarında paylaşmaktan çekinmeyen çete liderleri polisteki ifadelerinde susma haklarını kullandı.

