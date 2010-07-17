Dolandırıcılığa karşı ekranlı ve klavyeli kredi kartı

T24-

Kart normal kredi kartlarıyla aynı boyutta. Ancak bu kartta bir ekran ve bir klavye var. Kartın özelliği ise yeni şifre üretebilmesi.

Klavyeli kart özellikle internetten yapılan alışverişleri daha güvenli hale getirmek için geliştirildi. Visa ayrıca bu kartın, kullanıcıların internet bankacılığı hesabına girmeleri için de kullanılabileceğini söylüyor. Böylece kart sahipleri internet sitesine her girişte aynı şifreyi kullanmayacaklar.

Kart aynı şekilde telefon bankacılığında da kullanılabilecek ve böylece her seferinde “Annenizin kızlık soyadının 3. ve 5. karakterleri nedir?” gibi sorulara maruz kalınmayacak.

Kartın kullanımı ise şu şekilde:

1. İnternetten alışveriş yapmak isteyen kullanıcı kartın üzerindeki “Visa tarafından onaylı” (Verified by Visa) butonuna basıyor.

2. Kart sisteme ulaşmaya hazır olduğunda uyarı veriyor ve kullanıcı, klavyeyle ATM makinesinde kullanırken yazdığı şifreyi giriyor.

3. Kartın ekranında internetten alışverişte, sadece bir kere kullanılmak üzere, yeni bir şifre beliriyor.

4. Kart sahibi internetten alışverişinde kimsenin bilmediği ve ele geçirenin de herhangi bir işine yaramayacak olan bu şifreyi kullanarak güvenli bir şekilde alışveriş yapabiliyor.

ÇİPLİ KARTLARDAN DAHA GÜVENLİ

Şu anda kullanımda olan çipli kartla marketten alışveriş yaparken, kart sahibi kredi kartını verdiğinde, pos makinesi kartı tanıyor, kime ait olduğunu biliyor. Daha sonra kart sahibi kendi şifresini giriyor, böylece kart sahibi şifresini söylemediği sürece, bir hırsız kartı ele geçirse de marketlerden alışveriş yapamıyor.

Ancak kart üzerindeki bilgileri öğrenen herkes, internet üzerinden, herhangi bir şifre gerekmeksizin alışveriş yapabiliyor.

Sonuç olarak her sene hırsızlar internet üzerinden 600 milyon TL’nin üzerinde sahte alışveriş yapıyorlar.

Bu kartla internetten alışveriş edecek kişinin hem kartı elinde bulunduruyor olması hem de o kartın şifresini biliyor olması gerekiyor. Visa’ya göre bu kart, tüm yetkisiz kullanımları sona erdirecek.

Visa’nın bu yeni kartının üzerinde 12 butonlu bir klavye ve küçük bir ekranın dışında bu sistemin 3 yıl boyunca çalışmasını sağlayacak bir mini pil de bulunuyor.

ÖNCE BİZ DENEYECEĞİZ

Visa, kartın deneme sürümlerinin ilk olarak Türkiye, Büyük Britanya, İtalya, İsrail, İsviçre ve Almanya’da hizmete sunulacağını belirtti.

Kartlar, önümüzdeki bir ay içerisinde, kart kullanıcılarının şu anda kullandıkları kartların süresi dolduğunda ya da kendi talepleri üzerine bankalar tarafından temin edilmeye başlanacak.

Yılda 2.8 milyon kart dolandırıcılığı yapılıyor. Dolandırıcılık vakalarınınn dörtte üçünden daha fazlası internet ya da telefon bankacılığı yoluyla oluyor. Geçen sene internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 7’si geçen yıl bir dolandırıcılığa uğradı.

Geçen yıl internet bankacılığı dolandırıcıları tarafından toplamda 138 milyon TL’lik sahte alışveriş yaptılar. Bu rakam 2008 verilerinden yüzde 14 daha fazla.

