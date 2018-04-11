Dolandırıcıların yeni hedefi köylüler

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, kent merkezinde kendilerini yargı mensubu veya güvenlik görevlisi olarak tanıtıp, FETÖ/PDY soruşturmalarını kullanarak dolandırıcılık yapanların, bu kez kırsaldaki köylerde PKK terör örgütüyle ilgili soruşturmaları kullanıp, vatandaşları aldattıkları belirtildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, dolandırıcıların aynı yönemlerle bu kez köylüleri hedef aldığını belirterek, ilgili makamlara durumu bildirmeleri üzerine şimdiye kadar 2 kişinin yakalandığını söyledi.

Daha önce özellikle kent merkezinde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendilerini, vali, hakim, savcı, asker ve polis olarak tanıtıp, \'FÖTÖ terör örgütü ile adınız anılıyor\' diyerek vatandaşları telefondan arayıp korkutarak paralarını alan dolandırıcıların, son aylarda bu kez kırsaldaki köylüleri hedef aldığı belirtildi. Diyarbakır\'ın Lice, Hazro ve Silvan ilçelerinde yüzlerce köylüyü telefonla arayan dolandırıcıların, \'Kimliğiniz etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristin üzerinde bulundu\' diyerek vatandaşları korkuttuğu bu yöntemle yüklü para talebinde bulundukları ortaya çıktı.

\'KİMLİĞİNİZ TERÖRİSTİN ÜZERİNDE ÇIKTI\' YALANI

Şikayetlerin kendisine iletildiğini anlatan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, olayı resmi makamlara bildirdiğini ifade ederek, bazı köylülerin dolandırıcılara yüklü miktarda para verdiğini söyledi. Diyarbakır\'da terör örgütüne yönelik operasyonların yoğun yapıldığı Silvan, Lice ve Hazro ilçelerine bağlı köylülerde yaşayan vatandaşların dolandırıcılar tarafından arandığını anlatan Sayar, şunları söyledi:

\"Telefon görüşmesinin başlangıcında dolandırıcı, köylünün kimlik numarasını ve ikamet adresini söylüyor. Bu durum da köylünün gerçekten jandarma karakol komutanıyla görüştüğüne inanmasına sebep oluyor. Dolandırıcı, kendisini tanıttıktan sonra, köylüye, \'Şu tarihte Diyarbakır\'da etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristin üzerinde sizin kimliğiniz bulundu\' diyor. Köylünün ise bu olayla ilgisinin olmadığını belirtmesiyle, dolandırıcı \'Biz biliyoruz, ilişkiniz yok ama kimlik bulunması büyük bir sorun oluşturacak. Adınızı temize çıkarmak 3-5 yılınızı alacak. Bize para verin, olaydan isminizi silelim. Yoksa tutuklanacaksın\' diyor.\"

88 BİN LİRAYI PARKTAKİ ÇÖP KUTUSUNA BIRAKMIŞ

Oda Başkanı Ahmet Sayar, bazı köylülerin dolandırıcılar tarafından arandığı fark edip tepki gösterdiğini, fakat bazılarının dolandırıcılara kanarak, paralarını kaptırdığını söyledi. Başkan Sayar, bir köylünün dolandırıcılara 88 bin lira verdiğini de ifade ederek, \"Dolandırıcılar, aradıkları bir köylüye, \'Teröristin üzerinde kimliğin bulundu, bize yardımcı ol, biz de sana yardımcı oluruz\' demişler\'. Dolandırıcılar kendilerini göstermemek için aradıkları köylüye 88 bin lirayı belirttikleri bir parkın çöp kutusuna bırakmalarını istiyor. Tedirgin olan köylü de, 88 bin lirayı dolandırıcıların belirlediği parktaki çöp kutusuna bırakıyor. Dolandıcılar, bazen kendilerini saklarken, bazen de köye gidip dolandırdıkları arabayla parasıyla beraber evden alıp, bir süre sonra dövüp arabadan atıyor\" diye konuştu.

EVİNİN TAPUSUNU VERMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bir başka mağdurun da dolandırıcılara evinin tapusun kaptırmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Başkan Sayar, \"Bir köylüyü arayan dolandırıcılar, ismini olaydan silmek için para talebinde bulunuyor. Köylünün parasının olmadığını, sadece 250 lin lira değerinde bir evinin olduğunu söylemesi üzerine dolandırıcılar, \'Tapuyu notere getir bize devret\' demişler. Kaygılanan köylünün durumu ailesine anlatmasıyla, kardeşi dolandırıldığını söylüyor. 250 bin liralık evinin tapusunu vermekten son anda kurtuluyor\" dedi.

AYNI EVDEN 4 KİŞİYİ ARAMIŞLAR

Dolandırıcıların arama yöntemlerinin profesyonelce olduğunu belirten Sayar, arananlar arasında köy muhtarlarının bile olduğunu söyledi. Olayın inandırıcılık boyutunu artırmak için dolandırıcılar aynı evden 4 kişi aradıklarını ifade eden Sayar, dolandırıcıların aynı yöntemlerle birçok köylüyü mağdur ettiğini aktardı. Dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sayar, \"Ülkemizde kendini vali, belediye başkanı, hakim, savcı, polis, asker gibi tanıtarak çok sayıda kişi dolandırıldı. Ve bunlar her zaman da gündeme geliyor. Kendilerini bu şekilde tanıtarak arayanları, vatandaşlar vakit kaybetmeden güvenlik güçlerini bildirmeleri gerekiyor\" diye konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, konuyu Diyarbakır Valiliği\'ne aktardığını ve yapılan çalışmalar sonucu şimdiye kadar 2 kişinin yakalandığının kendisine iletildiğini söyledi.



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