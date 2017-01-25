Dolandırıcılardan yeni yöntem; böyle bir mesaj gelirse inanmayın!

Dolandırıcılar yüzlerce kişinin cep telefonuna bir mesaj göndererek devletin kişi başına düşen Milli Gelir'in 3227 TL'sini (yüzde 78'ini) dağıtma kararı aldığını iddia ederek kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcıların gönderdiği mesajda bu parayı alabilmek için yapılması istenen tek şey ise mesajla birlikte gönderilen bir linkten online olarak başvuru yapmak.

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonrahalkın göstermiş olduğu vatan severlik ve canını ortaya koyarak devletine sahip çıkmasından dolayı Türkiye Cumhuriyeti 18 ile 55 yaş aralığında olan herkese milli gelir payının yüzde 78'ini (3.227 TL) üç bin yediyüz yirmiyedi Ziraat şubelerinden 23 Ocak ile 24 Ocak arası vatandaşlarına vereçeğini bugün itibariyle Resmi Gazete'de duyurmuştur. Cumhuriyetimizin yapmış olduğu kampanyadan faydalanmak için online olarak başvuru yaptıktan sonra TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile 23 Ocak pazartesi günü Ziraat Bankası'ndan alabileceklerdir."